"LGS sistemi kaldırılmalı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, "Çocuklarımızı istemedikleri okul türlerinde okumaya zorlayan LGS sistemi kaldırılmalıdır. Çocuklarımız ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilerek, istedikleri lise türünde okumaları sağlanmalıdır." dedi. Kaya, partisinin genel merkezinde "Eğitimde 12 sorun 12 çözüm" konulu basın toplantısı düzenledi. 12 Eylül 1980 darbesinin 38. yılı olduğunu anımsatan Kaya, darbenin üzerinden 38 yıl geçmesine rağmen hayatın her alanında darbe anlayışının geçerliliğini koruduğunu savundu. Kaya, ülkenin 16 yıllık bir eğitim enkazıyla baş başa kaldığını dile getirerek, partisinin gelecek günlerde eğitimin sorunları üzerinde çalışma yapacağını söyledi. - "500 lira katkı payı verilmeli" Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğinin sağlanmasını isteyen Kaya, okullar açılmadan önce devlet okullarında okuyan her öğrenciye eğitime katkı payı olarak 500 lira verilmesi gerektiğini dile getirdi. Kaya, taşımalı eğitime son verilmesi, ikili eğitim sisteminin kaldırılarak tam gün eğitim sistemine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, ülkenin kaynaklarının "betona" değil "beyne" kanalize edilmesini önerdi.

Hiçbir medeni ülkede eğitimin bütçesinden kısılarak tasarrufa gidilmediğini ifade eden Kaya, "Krizlerin pençesinden kurtulmak için eğitime daha fazla bütçe ayırmak gerekir. Çünkü eğitime ayrılan pay, geleceğe yapılan yatırımdır. Eğer bugün ekonomimiz batağa girmişse, çıkmaz sokağa yüzünü dönmüşse bunun nedeni eğitimsiz bir alan yaratılmış olmasıdır." diye konuştu. - "Eğitimin bilimsel niteliği korunmalı" Dolar kurunun yükselmesinden dolayı kağıdın fiyatının yükseldiğini aktaran Kaya, yayınevlerinin, öğrencilerin kitaplarını basacak kağıt bulamadığını ileri sürdü. Kaya, eğitimin bilimsel niteliğinin korunması, Milli Eğitim Bakanlığının tarikat ve cemaatlerin eğitimle olan ilişkisini kesmesi ve vakıflarla yapılan her türlü sözleşmelerin derhal sonlandırılmasını talep etti. Eğitim felsefesinin geleneksel değil çağdaş eğitim anlayışına dayanması gerektiğini ifade eden Kaya, mülakat sistemine son verilerek hak edenlerin atamasının yapılmasını istedi. Kaya, siyasetin etkisindeki eğitimin bilimsellikten uzaklaştığını öne sürerek, şunları kaydetti:

"Çocukların yeteneklerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkartacak eğitim modellerinin hayata geçirilmesi gerekir. Ezberci ve sınav odaklı eğitimden vazgeçilmelidir. Çocuklarımızı istemedikleri okul türlerinde okumaya zorlayan LGS sistemi kaldırılmalıdır. Çocuklarımız ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirilerek, istedikleri lise türünde okumaları sağlanmalıdır. Başarının sırrı, öğrencilerin ilgi alanlarının ve yeteneklerinin tespit edilerek o alana yönlendirilmesinde gizlidir."

\ - "1+8+4 modeliyle yapılandırılmalı" Kaya, 1 yılı okul öncesi 8 yıl kesintisiz temel eğitim ve 4 yılı ortaöğretim olmak üzere, eğitim sisteminin "1+ 8+ 4" modeliyle yeniden yapılandırılmasını önerdi. Eğitim yapısının ürettiği temel sorunlardan birinin de açık öğretim liseleri olduğunu belirten Kaya, bugün bu liselerde 1 milyon 586 bin 823 öğrencinin bulunduğunu ve bu sayının önümüzdeki yıl 2 milyonu aşacağını söyledi. Kaya, öğretmenlere hak ettiği değerin verilmesini gerektiğini belirterek, öğretmenlere 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü ve 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde birer maaş ikramiye verilmesi, ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması, tüm öğretmenlerin kadroya alınması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasını istedi.