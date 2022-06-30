LGS sonuçları 2022 açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? 2022 MEB LGS sınav sonuçları sorgulama!

LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 5 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen LGS'ye çok sayıda 8. sınıf öğrencisi katıldı. LGS sorularının ve cevapları ise günler önce açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sınav sonucunun açıklanacağı tarihi duyurmuştu. Peki LGS sonuçları 2022 açıklandı mı, saat kaçta belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

LGS SONUÇLARI 2022NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran Perşembe (bugün) açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

LGS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

LGS 2022 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

LGS sonuçları sonuçları 30 Haziran Perşembe günü erişime açılacak. e-Okul üzerinden gerçekleşecek lise tercih tarihi için kılavuzda yer alan taban puanlar ve yüzdelik dilimler göz önünde bulundurulacak.

Öte yandan 2021'in takvimi göz önüne alındığında bu yıl LGS tercihlerinin 4 yada 5 Temmuz'da başlaması bekleniyor.

Fakat LGS tercihlerinin başlayacağı tarihe ilişkin henüz açıklamada bulunulmadı. LGS tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, 30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

LGS TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

YEREL YERLEŞTİRME

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri, merkezî yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde yerleştirme; sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak

