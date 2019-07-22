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LGS sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 91’i ilk üç tercihinden birine yerleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı Sınavla öğrenci alan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin doluluk oranı yüzde 74’den yüzde 98’lere çıkarken merkezi sınavla öğrenci alan Fen, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu. Öğrencileri yüzde 91’i ise ilk üç tercihinden birine yerleşti.

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