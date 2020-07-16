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LGS sonuçları açıklandı! MEB, E Okul girişi ve LGS 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı!

EĞİTİM HABERLERİ  | 16.07.2020 08:54 | Son Güncelleme

LGS sonuçları bugün açıklandı. MEB'in daha önceki açıklamasına göre 16 Temmuz’da LGS sonuçlarının açıklanacağını bildirmişti. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyen öğrenciler son dakika MEB’den gelen açıklamayla heyecan yaşadı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenci ve veliler '2020 LGS açıklandı mı? LGS 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı' aramalarına yöneldi. İşte son dakika MEB haberleri ve LGS sınav açıklamaları

LGS sonuçları açıklandı! MEB, E Okul girişi ve LGS 2020 sınav sonuçları öğrenme ekranı!

LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığınca meb.gov.tr adresinden açıklandı. LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

2020 LGS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

LGS sınavında ter döken öğrencilerle birlikte milyonlarca veli de MEB'den gelecek son dakika LGS açıklaması için nefesini tutmuş durumdaydı. meb.gov.tr adresinden son dakika LGS açıklamasıyla sonuçlar açıklandı.

LGS 2020'DE KIZ ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK BAŞARILI

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

SON DAKİKA MEB TWİTTER ADRESİ BEKLEYİŞİ

LGS 2020 sınavına giren ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen öğrenciler sosyal medya üzerinden, son dakika Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapacağı sonuç paylaşımını bekliyordu. Twitter'da #LGS2020 hashtagi ile seslerini duyurmak isteyen milyonlarca lise adayı, sınav sonuçlarının açıklanmasına odaklanmış durumdaydı.


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