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LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.07.2020 16:11 | Son Güncelleme

LGS sonuçları açıklandı mı? sorusu bir süredir hem öğrencilerin hem de velilerin gündeminde. MEB tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak 20 Haziran’da gerçekleştirilen LGS sonuçları 2020 merakla bekleniyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 LGS sonuçları 8. sınıf öğrencilerinin ve velilerinin gündeminde. Merak ve heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler LGS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını arıyor. 20 Haziran’da gerçekleştirilen sınavın ardından şimdi gözler MEB bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında tamamlanan sınav sonrasında bazı öğrenciler tatil fırsatını değerlendirip dinlenirken bazı öğrenciler ise 2020 lgs sınav sonuçları açıklanmasını bekliyor. Peki, 2020 lgs sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 LGS sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

2020 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları ne zaman açıklanır? sorusunun cevabı belli oldu. Sonuçların 16 Temmuz 2020’de açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarının yanı sıra tercih süreci öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. LGS tercihleri ne zaman yapılacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak resmi açıklamanın sonuçlarının açıklanmasının ardından 17 Temmuz 2020’de gerçekleşmesi bekleniyor.

Geçen yıla bakıldığında sonuçlar açıklandıktan sonraki gün tercih tablolarının da açıklandı ve adayların tercih yapmaya bir sonraki hafta başladığı görülüyor. Buna göre 2020 LGS tercihleri ne zaman olacak konusunda 2020 LGS tercih tarihi olarak 20-21 Temmuz öngörülüyor.

LGS sonuçları nereden bakılır 2020?

Heyecanla sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler ve veliler “2020 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?” sorusunun cevabını da merak ediyor. LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan www.meb.gov.tr internet sitesinden adaylara ilan edilecek. 2020 LGS ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt alan öğrenciler sonuçlarını öğrenip tercih yapmak için sabırsızlanıyor.

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