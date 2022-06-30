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LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

30.06.2022 00:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilmişti. Merakla beklenen sonuçlar için zaman daraldı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını araştırmaya koyuldu. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS sınavına giren binlerce adayın gözleri sınav sonuçlarına çevrildi. LGS'ye katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini gerçekleştirecek. Sınav sonuçları için geri sayım başladı. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

LGS sonuçları ne zaman açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB sınav takvimine göre LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022’de belli olacak. SInav sonuçlarının 09:00-17:00 arasında açıklanacağı öngörülüyor. Adaylar sınav sonuçlarını “meb.gov.tr” adresinden sorgulayacak. Adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak.

BAKAN ÖZER AÇIKLAMIŞTI

LGS sonuçları ile ilgili açıklama yapan Bakan Özer şu ifadeleri kullanmıştı: “30 Haziran’da açıklayacağız, süreç gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İlk değerlendirmeler bitirildi, sıkıntılı bir sürecimiz yok. Biz Bakanlık olarak hiçbir zaman erken açıklamaya gitmedik, yani biz hangi tarihte söz vermişsek o tarihte açıklayacağız”


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LGS 2022 tercihleri ne zaman?LGS 2022 tercihleri ne zaman?
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