LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 LGS sonuç tarihi için MEB’den açıklama!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de öğrencilerin maske takma zorunluluğunun bulunup bulunmadığına dair açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada Bakan Selçuk, maske takmanın zorunlu olduğunu ancak öğrencilerin gözetim altında ara sıra maskelerini çıkarabileceğini ifade etti.

Geçen yıl LGS 20 Haziran'da yapılmıştı. Sınav soruları ise öğrencilerin kontrol etmesi için 23 Haziran'da yayımlanmıştı. LGS cevap anahtarına öğrenciler, http://meb.gov.tr internet adresi üzerinden ulaşacak.

6 Haziran Pazar günü yapılacak LGS sınavının sonuçları 30 Haziran 2021'de www.meb.gov.tr adresinden öğrenilecek. Öğrencilere posta yolu ile sınav sonuç belgesinin gönderimi söz konusu değildir. Kontroller online olarak belirtilen adresten sağlanacak. LGS sınav soru ve cevap anahtarının sınavın ardından birkaç gün geçtikten sonra yayınlanacağı öngörülüyor.

6 Haziran 2021 Pazar yapılacak LGS için öğrenciler şimdiden sonuçların ne zaman açıklanacağına dair araştırma yapmaya koyuldu. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Konuya dair resmi açıklama yapıldı. İşte detaylar...

LGS birinci oturum 6 Haziran Pazar 09.30'da yapılacak. İkinci oturum ise 11.30'da olacak. Öğrencilere her iki oturumda 90 soru sorulacak. Bu soruların yanıtlanması için 155 dakika verilecek.

Katıldığı canlı yayında açıklama yapan Bakan Selçuk, 09.30'da başlayan sınav için öğrencilerin 09.00'da okulda olması gerektiğinin altını çizdi. Açıklamalarına devam eden Bakan Selçuk, öğrenci velilerinin pandemiden dolayı yoğunluk oluşturmaması ve toplum sağlığını riske atmaması açısından okulun bahçesinde beklemesinin yasak olacağını kaydetti.

Öğrenci sınava kesinlikle cep telefonu ile giremeyecek. Bakan Selçuk öğrencilerin sınav giriş belgesinin yanında olması gerektiğini söyledi. Aynı zamanda öğrencinin yanında fotoğraflı geçerli bir kimlik belgesinin olması gerekiyor. Kalem, maske, silgi ve dezenfektanlar öğrencinin sırasının üzerinde hazır bulunacak.



