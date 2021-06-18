"LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?" , "LGS tercihleri ne zaman yapılacak?" sorularının yanıtı Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren öğrenciler ve öğrenci velileri tarafından araştırılıyor. Bütün öğrenciler sınav notuna göre kendisine uygun, en iyi liseye kayıt olmak istiyor. Lise tercihleri, sınav sonucunun açıklanmasının ardından yapılacak. Sınav sonucunun ne zaman açıklanacağı ise resmi makamlar tarafından yapılan açıklama ile netlik kazanmıştı.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar 30 Haziran 2021'de öğrencilere duyurulacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçları ve tercih kılavuzu 30 Haziran'da belli olacak. Lise tercihlerinin ne zaman yapılacağına dair güncel bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz sene LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmıştı. Ardından tercih kılavuzu yayınlanmıştı. Tercihler de 20-29 Temmuz arasında gerçekleşmişti.

Öğrenciler lise tercihlerini https://eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Aynı zamanda öğrenci mezun olduğu okula gidip veya herhangi resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden tercihlerini yapabilir.