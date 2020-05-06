LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS kılavuzuyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada "LGS kılavuzu güncellendi. Kılavuz birazdan meb.gov.tr adresinde yayınlanacak" dedi.
Bakan Selçuk, LGS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını söyledi.
Bakan Selçuk, okulların açılışıyla ilgili olarak, "Şartları sıkı tutalım denirse okulların açılışı eylül ayını bulabilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Selçuk, YKS ile ilgili de sadece 1. dönem konularının olacağını açıkladı.
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