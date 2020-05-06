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LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS kılavuzuyla ilgili açıklama

EĞİTİM HABERLERİ  | 06.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ve YKS ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS kılavuzuyla ilgili açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yaptığı açıklamada "LGS kılavuzu güncellendi. Kılavuz birazdan meb.gov.tr adresinde yayınlanacak" dedi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Selçuk, LGS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanacağını söyledi.

OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ

Bakan Selçuk, okulların açılışıyla ilgili olarak, "Şartları sıkı tutalım denirse okulların açılışı eylül ayını bulabilir. Bunlar hep ihtimal dahilinde" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Selçuk, YKS ile ilgili de sadece 1. dönem konularının olacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Umarım adil bir sınav olur hem LGS Hemde YKS.
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