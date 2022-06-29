EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı!

29.06.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sonuçları ile ilgili merak edilen açıklama bir süre önce Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından yapılmıştı. 5 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır? İşte LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı...

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı!

LGS sonuçlarının hangi tarih ve saat kaçta açıklanacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama sonrası Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de konuk olduğu programda konuya ilişkin konuştu. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta açıklanır? LGS 2022 sonuç sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde...

2

LGS 2022 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamada bulunulmuştu.

Bakanlık, Liselere Geçiş Sistemi sınavının sonuçlarının 30 Haziran'da açıklanacağını duyurdu.

Sonuçlar "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Hairan 2022 Cumartesi günü yaptığı açıklamada LGS sınavıyla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağını belirtti.

man-3653346_1920

LGS 2022 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

LGS sınav sonuçları 30 Haziran Perşembe günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanabilecek.

yks1

LGS BU DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

7

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

yks5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merakla beklenen açıklama geldiMerakla beklenen açıklama geldi
2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?2022 Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
TYT 2022 soru kitapçığı!TYT 2022 soru kitapçığı!
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı LGS Liselere Geçiş Sınavı Milli Eğitim Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Merakla beklenen açıklama geldi

Merakla beklenen açıklama geldi

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

LGS 2022 tercihleri ne zaman?

LGS 2022 tercihleri ne zaman?

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Olumsuz sözlere kulak asmayın! Bugün rekabet günü

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Tedavi edilmezse kısırlık, işitme veya görme kaybına neden olabilir

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Vaktinde tedavi edilmezde organların çürümesine yol açabiliyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.