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LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında dün gerçekleştirilen merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden yayımlandı.

Bakanlıkça dün yapılan LGS kapsamındaki merkezi sınava 1 milyon 74 bin 13 öğrenci başvurdu. Sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı, "https://www.meb.gov.tr" adresinden adayların ve velilerin bilgisine sunuldu.

MEB'in "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu"nda yer alan takvime göre, merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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LGS meb

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