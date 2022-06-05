LGS soruları ve cevapları açıklandı mı 2022? LGS 2022 Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı sorgulama sayfası!

LGS soruları ve cevapları açıklandı mı 2022? sorusunun yanıtı merak konusu olurken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce de dahil olmak üzere beklenen açıklama yapıldı. İşte LGS 2022 Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı...

LGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI 2022?

Öğrenciler LGS'yi iki oturum şeklinde tamamlandı. İlk oturum 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da yapıldı.

LGS'de İnkılap Tarihi dersinden öğrencilere sorular yöneltildi. LGS soru kitapçığı, MEB'in, 'meb.gov.tr' adresinde erişime açıldı.

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) LGS'nin ardında soru kitapçığını da yayımladı. Kitapçığa, 'https://www.meb.gov.tr/' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

İşte LGS soru ve cevapları ekranı:

http://www.meb.gov.tr/05062022-tarihinde-uygulanan-sinavla-ogrenci-alacak-ortaogretim-kurumlarina-iliskin-merkezi-sinavin-soru-kitapciklari-sayisal-ve-sozel-ve-cevap-anahtarlari/haber/26520/tr

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sorularının 30 Haziran 2022'de açıklanacağı belirtildi.

