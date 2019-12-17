LGS sorularını paylaşan gözetmen öğretmenlere 1 yıl 8 ay hapis cezası

İstanbul’da Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sırasında soruların internet üzerinden paylaşılmasına ilişkin yargılanan 2 gözetmen öğretmen, “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çaptırıldı. Bu cezayı erteleyen mahkeme, kamu görevlisi olan sanıkların sınav süresince soruların sınav salonundan dışarı çıkarılmaması yükümlülüğüne bilinçli olarak aykırı davrandıklarını ve bu eylem sonucunda 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenilirliğine gölge düşürdüklerini gerekçe gösterdi.

İstanbul’da 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda, soru kitapçığından görüntü alarak paylaştığı iddia edilen gözetmen öğretmenler Aynur K.(41) ve Hilal A.’nın(40), “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanmasına başlandı.

Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aynur K. ile Hilal A. katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu. “Hayatım alt üst oldu”

Duruşmada savunma yapan sanık Aynur K. 21 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyerek, “Büyük titizlikle ve severek bu işi yaptım. Sınav görevinin olduğu gün telefonum yanımdaydı. Saat 10.30 sıralarında salondaki öğrencilerin büyük bir kısmı çıkmıştı. Salonda 4-5 öğrenci kalmıştı. Eski bir arkadaşım ile bütün yıl boyunca görüşmelerimiz olmuştu. Son 7-8 dakika kala pek de öğrenci kalmayınca sınav sorularından 5 tanesini telefonumla çekerek arkadaşıma gönderdim. Soruları o an pek çok kişiye dağıtacağını düşünmedim. Çok büyük bir aptallık ettim, çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmadı. Tam tersine bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu. Dilovası’na gönderildim” dedi.

“Çok üzgün ve pişmanım”

Sanık Hilal A. savunmasında, “Ben de meslekte 17. yılımı çalışmaktayım. İşimi büyük bir özveri ve hassasiyetle yapmaya çalışıyorum. Böyle bir olayın içerisinde olmaktan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Bu işten bir çıkarım yok” diye konuştu. “Sınavın iptal edilmesi gerekirdi”

Müşteki Ender Ö. ise, öğretmen olduğunu söyleyerek “Bir kafede oturuyordum, bana sınav soruları geldi. Saate baktım, 11.00 gibiydi. Sınav normalde 12.30- 13.00 gibi bitiyordu. Olay tarihinde sınavda görevli değildim. Sınav devam ederken sorular bana gelince bunun yasak olduğunu bildiğim için, bu soruların gönderilmesine ilişkin sorumluluk da almamak adına durumu polise bildirdim. Kötü niyetli olsam bunu sınavda başka öğrencilere bildirerek kullanabilirdim. Benim şahsi bir zararım veya şikayetim yok ancak bizim birçok öğrencimizin geleceğini ilgilendiren bir sınavdayken yasal olmayan bir şeyin yapılması beni etkiledi. Bana gelen fotoğraflarda mesajların gönderildiği öğrencilerin listesi vardı. Normalde bu sınavın da iptal edilmesi gerekiyordu” dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini istedi.