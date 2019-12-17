HABER

LGS sorularını paylaşan gözetmen öğretmenlere 1 yıl 8 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

İstanbul’da Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sırasında soruların internet üzerinden paylaşılmasına ilişkin yargılanan 2 gözetmen öğretmen, “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çaptırıldı.

İstanbul’da Liselere Geçiş Sınavı(LGS) sırasında soruların internet üzerinden paylaşılmasına ilişkin yargılanan 2 gözetmen öğretmen, “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çaptırıldı. Bu cezayı erteleyen mahkeme, kamu görevlisi olan sanıkların sınav süresince soruların sınav salonundan dışarı çıkarılmaması yükümlülüğüne bilinçli olarak aykırı davrandıklarını ve bu eylem sonucunda 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenilirliğine gölge düşürdüklerini gerekçe gösterdi.
İstanbul’da 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Geçiş Sınavı’nda, soru kitapçığından görüntü alarak paylaştığı iddia edilen gözetmen öğretmenler Aynur K.(41) ve Hilal A.’nın(40), “görevi kötüye kullanma” suçundan yargılanmasına başlandı.
Anadolu 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Aynur K. ile Hilal A. katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

“Hayatım alt üst oldu”
Duruşmada savunma yapan sanık Aynur K. 21 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyerek, “Büyük titizlikle ve severek bu işi yaptım. Sınav görevinin olduğu gün telefonum yanımdaydı. Saat 10.30 sıralarında salondaki öğrencilerin büyük bir kısmı çıkmıştı. Salonda 4-5 öğrenci kalmıştı. Eski bir arkadaşım ile bütün yıl boyunca görüşmelerimiz olmuştu. Son 7-8 dakika kala pek de öğrenci kalmayınca sınav sorularından 5 tanesini telefonumla çekerek arkadaşıma gönderdim. Soruları o an pek çok kişiye dağıtacağını düşünmedim. Çok büyük bir aptallık ettim, çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmadı. Tam tersine bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu. Dilovası’na gönderildim” dedi.

“Çok üzgün ve pişmanım”
Sanık Hilal A. savunmasında, “Ben de meslekte 17. yılımı çalışmaktayım. İşimi büyük bir özveri ve hassasiyetle yapmaya çalışıyorum. Böyle bir olayın içerisinde olmaktan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Bu işten bir çıkarım yok” diye konuştu.

“Sınavın iptal edilmesi gerekirdi”
Müşteki Ender Ö. ise, öğretmen olduğunu söyleyerek “Bir kafede oturuyordum, bana sınav soruları geldi. Saate baktım, 11.00 gibiydi. Sınav normalde 12.30- 13.00 gibi bitiyordu. Olay tarihinde sınavda görevli değildim. Sınav devam ederken sorular bana gelince bunun yasak olduğunu bildiğim için, bu soruların gönderilmesine ilişkin sorumluluk da almamak adına durumu polise bildirdim. Kötü niyetli olsam bunu sınavda başka öğrencilere bildirerek kullanabilirdim. Benim şahsi bir zararım veya şikayetim yok ancak bizim birçok öğrencimizin geleceğini ilgilendiren bir sınavdayken yasal olmayan bir şeyin yapılması beni etkiledi. Bana gelen fotoğraflarda mesajların gönderildiği öğrencilerin listesi vardı. Normalde bu sınavın da iptal edilmesi gerekiyordu” dedi. Bunun üzerine söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatini istedi.

“Güvenilirliğe gölge düşürdüler” gerekçesiyle hapis cezası
Kararını açıklayan mahkeme, Aynur K.’nin Pendik’te bir ortaokulda sınav salonunda başkan olarak görevliyken sınav süresi bitmeden İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorularının telefonuyla fotoğrafını çekip sınav salonu dışında bulunan başka bir kişiye gönderdiği, Ümraniye’de bir ortaokulda sınav salonunda gözetmen olan Hilal A.’nın da Fen Bilgisi dersine ait soruların fotoğrafını çekip salon dışında bulunan başka bir kişiye gönderdiğini belirterek sanıkları “görevi kötüye kullanma” suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırdı.
Mahkeme, sanıkların kamu görevlisi olarak yer aldığı sınav gözetmenliğinde kanunen sınav süresince soruların sınav salonundan dışarı çıkarılmaması yükümlülüğüne bilinçli olarak aykırılıkta bulunmalarını, bu eylem sonucunda 971 bin 657 öğrencinin katıldığı sınavın güvenilirliğine gölge düşürmelerini ve sınavın iptaline gidebilecek bir gerekçe ortaya çıkardıklarını gerekçe gösterdi.
Öte yandan, sanıkların kişilik özelliklerini, duruşmadaki tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını 5 yıl süreyle erteledi.
İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Haziran günü saat 12.33 sıralarında E.Ö. isimli bir öğretmenin polis merkezine ihbarda bulunarak, “yapılmakta olan liselere giriş sınav sorularının internet vasıtasıyla kendisine ulaştığını, internet üzerinden dağıtılıyor olduğunu” söylediği anlatılmıştı.
Fotoğraf paylaşımları yapan görevlilerin Aynur K. ve Hilal A. olduğunun tespit edildiği belirtilmişti. Gözetmen öğretmenler Aynur K. ve Hilal A. hakkında “görevi kötüye kullanma” suçundan dava açılmıştı.

'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat 'Karabasan' uyarısı! Bu belirtilere dikkat
Türkiye'nin Geleceği İçin Suriyeliler Geri Dönmeli Mi?Türkiye'nin Geleceği İçin Suriyeliler Geri Dönmeli Mi?
Adana kebabında 'talaşlı' hileAdana kebabında 'talaşlı' hile
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Asgari ücrette yeni talep!

Asgari ücrette yeni talep!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

İsrail basınından Türkiye ve doğal gaz iddiası!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı DEAŞ'lı 2 Kosovalı'nın sınır dışı edildiğini açıkladı

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Kamu atamalarındaki güvenlik soruşturmasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Meclis Başkanlığı'na sunuldu

Güvenlik soruşturması kalkıyor mu? Flaş gelişme!

Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bankada soygun girişimi

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Ankara'da peş peşe operasyonlar! Yüzlerce gözaltı kararı

Adana'da yol kenarında üzeri battaniyeyle örtülü erkek cesedi bulundu

Dehşete düşürdü! Böyle bulundu

Varto ve Bulanık belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanlarına gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.