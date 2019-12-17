LGS sorularını paylaştığı gerekçesiyle yargılanan 2 öğretmene hapis cezası

"Sınav görevinin olduğu gün telefonum yanımdaydı. Benim felçli bir babam olduğu için telefonumu sürekli yanımda taşıyordum. 10.30'dan sonra salondaki öğrencilerin büyük bir kısmı çıkmıştı, 4-5 öğrenci kalmıştı. Eski bir arkadaşım ile bütün yıl sınavla ilgili görüşmelerimiz olmuştu. Son 7-8 dakika kala sınav sorularından 5 tanesini telefonumla çekerek gönderdim. O an pek çok kişiye dağıtacağını düşünmedim. Çok büyük bir aptallık ettim. Çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmamıştır. Tam tersine bu olaydan sonra hayatım alt üst oldu. Dilovası'na gönderildim."

Sanık H.A. da 17 yıldır öğretmenlik yaptığını anlatarak, böyle bir olayın içerisinde olmaktan dolayı çok üzgün ve pişman olduğunu dile getirdi.

Müşteki E.Ö. ise durumu polise kendisinin ihbar ettiğini ifade ederek, "Bir kafede oturuyordum sınav soruları geldi. Saate baktım 11.00 gibiydi. Sınav normalde 12.00-13.00 gibi bitiyordu. Ben de öğretmenim. Sınav devam ederken sorular bana gelince bunun yasak olduğunu bildiğim için durumu polise bildirdim. Benim şahsi bir zararım ve şikayetim yok ancak bizim birçok öğrencimizin geleceğini ilgilendiren bir sınava katılırken yasal olmayan bir şeyin yapılması beni etkiledi." dedi.

- "Sınavın güvenilirliğine gölge düşürdü"

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık öğretmen A.K'nin Türkiye genelinde yapılan liselere giriş yerleştirme sınavında Pendik Şehli Mahir İz Ortaokulu'nda salonda başkan olarak görev yaptığı, sınav süresi bitmeden İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların fotoğrafını cep telefonuyla çekip başka bir kişiye gönderdiği ve soruların da Whatsapp yoluyla dağıldığını belirtti.