HABER

LGS tercih başvuruları yarın sona erecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 09:17 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında lise tercihleri yarın saat 17.00 itibarıyla sona erecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri yarın saat 17.00 itibarıyla sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre 1 Temmuz'da başlatılan lise tercihleri yarın saat 17.00'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk defa öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla yüzdelik dilimlerine göre tercih robotu hazırladı. Öğrenciler, bu robotu kullanarak istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebiliyor. Robotta okul türleri, il, ilçe ve 2018'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

Ortaokulların müdürlükleri, öğrencinin elektronik ortamda onaylanan tercih bilgilerinin iki nüsha çıktısını alıp veliye imzalatacak ve bir nüshasını okulda saklayıp diğer nüshasını veliye verecek.

- İlk ekran yerel yerleştirme için açılacak

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercihte bulunabilecek. Yerel yerleştirmede tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihi yapabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 5 okul; pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 15 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.

PARTNEROnları hiç böyle görmediniz!Onları hiç böyle görmediniz!
Aynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun olduAynı bölümde okuyan anne-kız derecelerle mezun oldu
GÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralıGÜNCELLEME - Samsun'da çocuğun kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
LGS meb Milli eğitim Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

'Kaşıkçı parçalara ayrıldığında...'

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Davutoğlu ve Babacan'la ilgili 'anket' açıklaması

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TSK'nın operasyonları PKK'da korku ve paniğe yol açtı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Günlük burç yorumları 11 Temmuz Perşembe - Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Ay ve Venüs arasında olumlu açı!

Son dakika! TEM'de meydana 3 farklı kaza trafiği durma noktasına getirdi

TEM'de 3 farklı kaza! Trafik kilit...

Karadeniz'in saklı cenneti: Şahinkaya Kanyonu

Gören Avrupa sanıyor ama burası Karadeniz'in saklı cenneti

Son dakika! Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Muğla'daki yangınla ilgili Bakan Pakdemirli'den açıklama

Adana ve Mersin'de DHKP-C operasyonu

Şafak vakti terör örgütüne operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.