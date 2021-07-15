LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2021 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

İyi bir üniversiteye gitmenin yolu iyi bir liseye gitmekten geçiyor. Öğrenciler ve veliler de bunun bilincinde olarak daha ilkokul yıllarında sınava hazırlanmaya başlıyor. Bu yıl 6 Haziran Pazar günü LGS gerçekleşmiş, 5 Temmuz- 16 Temmuz arasında da öğrenciler puanlarına göre tercih kılavuzuna bakarak istedikleri okulları yazmışlardı. LGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu.

2021 LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

16 Temmuz’da LGS tercih dönemi sona ererken, hem öğrenciler hem de veliler tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyordu. MEB’den yapılan açıklamaya göre tercih sonuçları Kurban Bayramı’ndan hemen sonra 26 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçlar "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

NAKİL TERCİHİ NASIL OLACAK?

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

KAÇ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRİLECEK?

Türkiye genelinde 2091 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.



