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LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB LGS lise tercihleri sorgulama ekranı! LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

24.07.2022 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçları sınava katılan öğrenciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrasında adaylar, ‘LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusunu sorgulamaya başladı. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB LGS lise tercihleri sorgulama ekranı! LGS lise tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sonuçları için meraklı bekleyiş sürüyor. LGS tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. İlgiyle takip edilen LGS yerleştirmelerinin yakın süreçte MEB tarafından puan, kontenjan ve başarı sıralamaları dikkate alınarak gerçekleştirilmesi bekleniyor. Peki LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

LGS sınavı sonrası, Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan lise tercih maratonu geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Adaylar ve veliler tarafından LGS tercih sonuçları açıklaması ilgiyle t akip edilirken, binlerce aday gözünü MEB'den gelecek olan lise yerleştirme sonuçları açıklamasına çevirdi.

Son gelişmelere göre yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilmiş olacak. Ülke genelinde toplamda 2 bin 323 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilirken, okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınmış olacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini gerçekleştiren öğrencilere ise lise için tercih ekranı açılmayacak. Ayrıca merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ve pansiyonlu okullara iki farklı grupta tercih yapabilecek.

TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ Mİ?

Yayınlanan kılavuza göre; 4 Temmuz'da başlayan 2022 LGS lise tercih işlemleri, 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'de sona ermiş oldu. Tercih sürecinde ise adaylara yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve yatılı yerleştirme yapması halinde ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmiş olacak.

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