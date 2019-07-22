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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Lise kontenjanları sorgulama

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.07.2019 07:13 | Son Güncelleme

LGS tercih sonuçları 22 Temmuz Pazartesi günü MEB tarafından açıklanacak. MEB'den yapılan açıklamada "Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Yerleştirme sonuçları 22 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilecektir. " denildi. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sonuç bilgilerini sorgulayabilecek.

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Lise kontenjanları sorgulama

LGS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuçlar için heyecanlı bir bekleyiş başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın takviminde yer alan bilgilere göre 22 Temmuz Pazartesi günü lise tercih sonuçları açıklanacak. İşte lise kayıt ve nakil tarihleri…

2019 LİSE KONTENJANLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

LİSE KAYITLARI VE NAKİL TARİHLERİ NE ZAMAN?

Bu yıl birinci nakil tercihleri 29 Temmuz-2 Ağustos yapılacak. Sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak.

İkinci nakil başvuruları 5-8 Ağustos yapılacak ve sonuçlar 10 Ağustos'ta belli olacak.

Yerleşemeyen öğrenciler il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.

Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak.

Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.

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