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LGS tercih sonuçları sorgulama! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

24.07.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınavına katılan öğrenciler tarafından "LGS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusu ilgiyle takip ediliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının sonrasında tercih süreci başlamıştı. 20 Temmuz'da tamamlanan tercih maratonu sonrası tercih sonuçları için geri sayım başladı. Şimdi adaylar, ‘LGS tercih sonuçları sorgulama’ yöntemini araştırmaya başladı. Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 LGS tercih sonuçları sorgulama!

LGS tercih sonuçları sorgulama! LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 LGS tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde sona ermişti. Adaylar tarafından yapılan tercihler sonrası LGS yerleştirmelerinin yakın süreçte MEB tarafından açıklanması bekleniyor. Tercihler puan, kontenjan ve başarı sıralamaları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İşte 2022 LGS tercih sonuçları sorgulama!

2022 LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

LGS sınavının ardından, Liselere geçiş sistemi kapsamında yapılan lise tercihleri önceki günlerde adayların erişime açılmıştı. Tercih maratonu 20 Temmuz tarihinde ise sona ermişti. Şimdi binlerce aday MEB'den gelecek olan lise yerleştirme sonuçları açıklamasını takip etmeye koyuldu.

Tercih ettiği liseye yerleşmeyi bekleyen adaylar sonuçları nereden ve ne zaman öğreneceğini merak ediyor. Açıklanan bilgilere göre yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

2022 LGS TERCİH SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN!

Türkiye genelinde merkezî sınav puanına göre toplamda 2 bin 323 liseye öğrenci yerleştirilecek ve okullara toplam 192 bin 962 öğrenci alınacak.

TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERDİ?

Yayınlanan kılavuza göre tercih işlemlerinin sona erdiği tarih merak edildi. Tercihler 4 Temmuz'da başlamıştı. 2022 LGS lise tercih işlemleri, 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 17.00'de sona ermiş oldu. Ayrıca tercih sürecinde ise adaylara yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve yatılı yerleştirme yapması halinde ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilmiş olacak.

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