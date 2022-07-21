EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuçları tarihi

LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuçları tarihi

21.07.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS tercih sonuçları, MEB tarafından 4 Temmuz tarihinde başlatılan tercih döneminin bitmesiyle sorgulanmaya başladı. 4-20 Temmuz arasında tamamlanan tercih işlemlerinin ardından 2022 LGS tercih ve yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Peki, LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuçları tarihi.

LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuçları tarihi

LGS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli eğitim Bakanlığı tarafından 4-20 Temmuz tarihinde başlatılan tercih dönemi dün akşam 17.00'da sona erdi. LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gözü MEB'in yapacağı yerleştirme sonuçları açıklamasına çevrildi. Peki, LGS tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB LGS tercih sonuçları tarihi.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 4 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri 20 Temmuz tarihinde son bulacak. LGS tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler MEB'e çevrildi.

2022 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları sorgulama

MEB tarafından yapılan açıklama sonrasında 2022 LGS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre; 2022 LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz 2022 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

LGS NAKİL TARİHLERİ 2022

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 25-29 Temmuz 2022

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 01 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 1-05 Ağustos 2022

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 8 Ağustos 2022

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldiAnne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi
Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!Gaziantep Üniversitesi taban puanları 2022!
KPSS 2022/1 kadro ve pozisyonlara atama nasıl olacak?KPSS 2022/1 kadro ve pozisyonlara atama nasıl olacak?
Anahtar Kelimeler:
lgs lgs tercih lgs tercih sonuçları lgs tercih sonuçları meb lgs tercihleri ne zaman açıklanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi

Anne ve babalar dikkat! Okul kayıtları öncesi birinci ağızdan uyarı geldi

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

YKS üniversite kontenjanları kılavuzu yayımlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2022

Manisa Celal Bayar Üniversitesi taban puanları 2022

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

Dicle Üniversitesi (DÜ) 4 ve 2 yıllık 2022 taban puanları

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldu! Canlı yayından iç çamaşırıyla kaçtı

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.