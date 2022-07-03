5 Haziran'da tamamlanan LGS sınavının sonuçları 30 Haziran tarihinde adayların bilgisine sunuldu. Şimdilerde tercih işlemleri bekleniyor. Bilindiği üzere sınava 1 milyon 38 bin 492 öğrenci katılmıştı. Peki LGS tercihleri başladı mı? LGS tercihleri ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından yayınlanan kılavuzda LGS tercihlerinin 4 Temmuz Pazartesi günü başlayacağı bilgisi yer aldı. Tercihler 20 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edecek.

LGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

LGS sınav sonuçları MEB'in "www.meb.gov.tr" adresinde yer aldı. LGS tercih kılavuzu da yayınlandı. Kılavuz için, "https://cdn.eba.gov.tr/yardimcikaynaklar/2022/06/Ortaogretime_Gecis_Tercih_ve_Yerlestirme_Kilavuzu_2022.pd" adresini ziyaret edebilirsiniz.



