LGS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte 2020 LGS tercih dönemi!

LGS tercih dönemi 2020 bir süredir milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından merakla bekleniyordu. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenci ve velileri için LGS tercih dönemi stresi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu bakanlığın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinde yayımlandı. Şimdi herkes LGS tercihleri ne zaman başlayacak sorusuna cevap arıyor. LGS tercihleri ne zaman yapılacak konusunda Milli Eğitim Bakanlığı net tarihleri verdi.

LGS tercihleri ne zaman yapılacak 2020?

2020 LGS tercih dönemi 20 Temmuz Pazartesi günü itibariyle başlıyor. LGS tercih süresi de MEB tarafından belirlendi. Buna göre LGS tercih tarihleri 20 Temmuz 2020 ile 29 Temmuz 2020 arasını kapsıyor. Tercihler 29 Temmuz 2020 saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bunun yanı sıra özel ortaöğretim kurumları kayıt işlemleri, yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların işlemleri ve kayıtları da 16 Temmuz itibariyle başlayıp 29 Temmuz’da son bulacak. 2020 LGS yerleştirme sonuçları ise 10 Ağustos 2020’de Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi olan meb.gov.tr adresinde duyurulacak.