Merakla beklenen LGS sınav sonucu 30 Haziran'da açıklanacak. LGS tercih dönemi ise sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından başlayacak. Peki LGS tercihleri ne zaman yapılacak? LGS tercih kılavuzu belli oldu mu? İşte merak edilenler...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüz binlerce öğrenci LGS sınav sonuçlarını, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden sorgulanacak. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. LGS tercih işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı henüz net değil. LGS tercih kılavuzu ve tercih takvimi tarihleri LGS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra netlik kazanacak.

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

