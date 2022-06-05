İki oturumda gerçekleştirilen LGS sınavının ilk oturumunda sözel, ikinci oturumunda ise sayısal sorular yöneltildi. Önemli derslerin başında gelen Türkçe dersinin soru kitapçığı araştırılıyor. Peki LGS Türkçe soruları yayımlandı mı? 2022 LGS Türkçe cevap anahtarı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

LGS TÜRKÇE SORULARI YAYIMLANDI MI?

LGS sınavının ardından doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar, LGS Türkçe sorularını ve cevap anahtarını araştırmaya koyuldu. LGS Türkçe soru ve cevap anahtarının MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

