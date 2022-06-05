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LGS Türkçe soruları yayımlandı mı? 2022 LGS Türkçe cevap anahtarı belli oldu mu?

05.06.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrencilerin yanı sıra velilerin ve öğretmenlerin de heyecanla beklediği Liselere Geliş Sistemi (LGS) sınavı bu sabah 09.30 itibarıyla başladı. SInavın ikinci oturumu 11.30'da başladu. Türkçe soruları, ilk oturumda öğrencilerin karşılaştığı sorulardan oldu. Peki LGS Türkçe soruları yayımlandı mı? 2022 LGS Türkçe cevap anahtarı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

LGS Türkçe soruları yayımlandı mı? 2022 LGS Türkçe cevap anahtarı belli oldu mu?

İki oturumda gerçekleştirilen LGS sınavının ilk oturumunda sözel, ikinci oturumunda ise sayısal sorular yöneltildi. Önemli derslerin başında gelen Türkçe dersinin soru kitapçığı araştırılıyor. Peki LGS Türkçe soruları yayımlandı mı? 2022 LGS Türkçe cevap anahtarı belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

LGS TÜRKÇE SORULARI YAYIMLANDI MI?

LGS sınavının ardından doğrularını ve yanlışlarını kontrol etmek isteyen adaylar, LGS Türkçe sorularını ve cevap anahtarını araştırmaya koyuldu. LGS Türkçe soru ve cevap anahtarının MEB tarafından açıklanması bekleniyor.

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sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
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