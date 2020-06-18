LGS ve YKS Günlerinde Sınırlı Sokağa Çıkma Yasağı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumartesi yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve 27-28 Haziran’da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sırasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Koca, "LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler.” ifadesini kullandı.

Dün yapılan bilim kurulu toplantısının ardından bu yönde bir tavsiye kararı alındığı yine Bakan Koca ifade edilmişti.

