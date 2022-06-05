LGS sınavı iki oturum olarak tamamlandı. İlk oturum 09.30'da, ikincisi 11.30'da başladı. Öğrencilere toplamda 155 dakika verildi. Peki LGS'ye kaç kişi girdi? 2022 LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar...

LSG'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2022 yılında LGS sınavına 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılım göstereceği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Üniversite sınavı olan TYT'de (Temel Yeterlilik Test) 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

