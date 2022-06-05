HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. LGS'ye kaç kişi girdi? 2022 LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

LGS'ye kaç kişi girdi? 2022 LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

05.06.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aylarca LGS (Liselere geçiş Sistemi) sınavından iyi bir puan almak ve rakip elemek için çalışan 8. sınıf öğrencileri, 5 Haziran sabah saatlerinde LGS'ye girdi. Sınavın sona ermesinin ardından sınavla alakalı detaylar araştırılmaya başlandı. Peki LGS'ye kaç kişi girdi? 2022 LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar...

LGS'ye kaç kişi girdi? 2022 LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

LGS sınavı iki oturum olarak tamamlandı. İlk oturum 09.30'da, ikincisi 11.30'da başladı. Öğrencilere toplamda 155 dakika verildi. Peki LGS'ye kaç kişi girdi? 2022 LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? İşte detaylar...

LSG'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

2022 yılında LGS sınavına 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılım göstereceği Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı.

LGS'DE 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Yüz binlerce öğrencinin katılım gösterdiği LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürecek. Üniversite sınavı olan TYT'de (Temel Yeterlilik Test) 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
LGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandıLGS soruları ve cevap anahtarları yayımlandı
İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...İstanbul'da maymun çiçeği vakası görüldü mü? Bakan Koca duyurdu: 4 kişinin de test sonucu...
İstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtilerİstanbul'da büyük panik! Hemen harekete geçtiler
Anahtar Kelimeler:
sınav LGS Liselere Geçiş Sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de feci kaza! Savaş alanına döndü

Ümraniye'de feci kaza! Savaş alanına döndü

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Türkiye maçının ardından sosyal medya karıştı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin'e silahlı saldırı!

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

Sosyal medya bunu konuşuyor! 50 TL'lik...

O kentte oteller doldu! Akın akın geliyorlar

O kentte oteller doldu! Akın akın geliyorlar

İlginizi Çekebilir

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Oğullarını timsah yuttu! Acılı aile öyle bir şey yaptı ki...

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Takipçilerine seslendi! “Bunun için ne kadar ödeyeceksiniz?”

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Çevredekiler ne olduğunu anlamadı! Bir anda yıkıldı

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.