LGS yerleştirme sonuçları açıklandı: Öğrencilerin yüzde 92'si tercih ettiği okullardan birine yerleşebildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamında birinci yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, sonuc.meb.gov.tr adresinden TC Kimlik No'su ile öğrenilebiliyor.

Yerleştirme sonuçlarına göre, sınavla öğrenci kabul eden okulların yüzde 95'inde doluluk sağlanırken, öğrencilerin yüzde 91,98'i de tercih ettiği okullardan birine yerleşebildi.

Sınavsız yapılan yerleştirmelerde ise öğrencilerin yüzde 51'i ilk tercihlerine yerleşti.

Yerleştirme nasıl yapıldı?

LGS'de öğrenciler liselere Merkezi Sınav Puanına Dayalı Yerleştirme (sınavlı) ve Yerel Yerleştirme (sınavsız) olarak yerleştirildi.

Öğrenciler, ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterlerle Anadolu liseleri, meslek liseleri ve imam hatip liselerine, okul türü ve kontenjanına göre okul başarı puanları ile tercihler yapabildi. Öğrencilere bu yerleştirmede en az 3, en fazla da 5 tercih hakkı sunuldu.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ile Anadolu teknik liseleri ise öğrencilerin sınav sonuçlarına göre tercih kabul etti. Buna göre öğrenciler sınav sonuçlarına göre 10 okul tercih edebildi. Ancak yine de Yerel Yerleştirme tercihleri yapılması mecbur tutuldu.

Sınavlı okullara yönelim azaldı

MEB tarafından 2021 LGS'ye ilişkin yayımlanan rapora göre, sınava giren 1 milyon 38 bin 492 öğrenciden 358 bin 187 öğrenci sınav puanı ile tercih yaptı. Bu öğrencilerin 168 bin 924'ü ise sınavla öğrenci kabul eden okullara yerleştirildi.

Öğrenciler bir önceki yıla göre sınavlı okullara daha az yöneldi. 2020'de okullara sınav puanıyla tercih yapma oranı yüzde 38 iken bu oran 2021'de yüzde 34,49'a düştü.

En çok kontenjan meslek liselerinde boş kaldı

Yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu. Meslek liseleri kontenjanının yüzde 23,1'i açık kalırken, imam hatip liselerinde ise bu oran yüzde 1,73 olarak kaldı.

Öğrenciler birinci tercihlerinde yüzde 41,7 oranla en çok fen liselerini tercih etti. Bunu Anadolu liseleri ile imam hatip liseleri takip etti.

'Memnuniyet arttı'

Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Mahmut Özer, yerleştirmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrencilerin sınavsız yerleştirmelerde ağırlıklı olarak ilk üç tercihlerine yerleştiğini ve bunun da okul türlerine göre memnuniyetin arttığını söyledi.

Özer, "Yerel yerleştirmede ilk üç tercihine yerleşen öğrenci oranlarının farklı okul türlerinde en yüksek olduğu yılın 2021 olduğunu göstermektedir" dedi.

İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin yarısı yine imam hatip liselerini tercih etti

Anadolu liselerine yerleşen öğrenciler, yüzde 70 oranla en çok resmi ortaokullardan mezun olan öğrenciler oldu. Fen liselerine yerleşen öğrencilerin yüzde 68'i de yine resmi ortaokullardan geldi.

Anadolu ve fen liselerine yerleştirmede özel ortaokulların payı ise yaklaşık yüzde 22 oldu. İmam hatip ortaokullarından mezun olan öğrenciler ise yüzde 53 oranla imam hatip liselerini tercih etti.

'Hedefimiz, eve en yakın liseye gönül rahatlığıyla giriş'

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, 2019 yılından bu yana yapılan iyileştirmelerle LGS sisteminin oturduğunu ve liseler arasındaki başarı farklarını kapatmaya yönelik politikalara daha fazla ağırlık vereceklerini söyledi.

Özer, orta ve uzun vadedeki hedefleri için ise, "Ülkenin neresinde yaşarsa yaşasın bir velinin çocuğunu evine yakın bir liseye gönül rahatlığıyla teslim edebilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Yerleşemeyen öğrencilerde takvim nasıl işleyecek?

MEB'in açıkladığı takvime göre, herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler 26-30 Temmuz arasında 1'inci nakil tercih başvurularnı yapabilecek, sonuçları ise 2 Ağustos'ta açıklanacak.

2'nci nakil tercih başvuruları ise 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek ve sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak.

9-13 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

