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LGS yerleştirmeleri için nakil komisyonlarına başvurular başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 12:05 | Son Güncelleme

LGS kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları alınmaya başlandı - Başvurular 23 Ağustos'a kadar sürecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında boş kalan kontenjanlar için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca, yerleştirme başvuruları bugünden itibaren 23 Ağustos'a kadar alınacak.

MEB tarafından açıklanan LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirilmişti.

LGS yerleştirme takvimine göre, boş kalan kontenjanlara, herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, bugünden itibaren alınmaya başladı.

Başvurular 23 Ağustos'a kadar sürecek.

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LGS meb

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