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LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

AKSARAY’ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün (14) içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı.

LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY (DHA)- AKSARAY’ın Eskil ilçesinde, LGS sınavına girecek olan Nisa Öztürk'ün (14) içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişiyle birlikte yaralanan Nisa Öztürk, sınava giremedi.
Kaza, saat 08.45 sıralarında Eşmekaya-Eskil arasında meydana geldi. Cavit Öztürk'ün (33) kullandığı 34 İY 3481 plakalı otomobil, yan yoldan ana yola çıkan Servet Dağlı'nın(52) kullandığı 68 BH 433 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Dağlı'nın kullandığı otomobil ikiye bölündü. Kazada Cavit Öztürk, kızı Nisa Öztürk ve Feyza Çaymaz (19) ile Servet Dağlı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulunslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Servet Dağlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Babası ve yengesiyle birlikte LGS 'ye gireceği okula giderken kazanın olduğunu anlatan Nisa Öztürk, ”Sınava gidiyorduk, otomobil önümüze çıktı. Sonrasını hatırlamıyorum” dedi.
Polis soruşturma başlattı.

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LGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralıLGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralıLGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralıLGS yolunda kaza: 1'i ağır, 4 yaralı

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