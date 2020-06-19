LGS’de Corona Virüsüne Karşı Hangi Tedbirler Uygulanacak?

Türkiye’de orta öğretimi tamamlayan çocukların eğitim hayatındaki geleceklerini belirleyecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Corona virüsü salgını gölgesinde Cumartesi günü yapılacak. 81 ilde sokağa çıkma yasağının olduğu bu hafta sonu sınav için de özel önlemler uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla 81 ilde 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS ve 27 Haziran Cumartesi ile 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da valiliklere gönderdiği genelgeyle LGS’ye katılacak adaylar ve yakınları haricinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

YKS içinse 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, gerek LGS gerekse gelecek hafta sonundaki YKS sınavlarına girecek bir adayın sınav binasına ulaşımının toplu taşıma ile sağlanacak olması halinde, adayın bir yakını sokağa çıkma yasağına rağmen izinli kabul edilecek. Sınavlara özel araçla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.