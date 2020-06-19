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LGS’de Corona Virüsüne Karşı Hangi Tedbirler Uygulanacak?

19.06.2020 19:00 | Son Güncelleme

Türkiye’de Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Corona virüsü salgını gölgesinde Cumartesi günü yapılacak. 81 ilde sokağa çıkma yasağının olduğu bu hafta sonu sınav için de özel önlemler uygulanacak. Türk Tabipleri Birliği sınavda önlemlere dikkat edilmesi çağrısı yaptı

LGS’de Corona Virüsüne Karşı Hangi Tedbirler Uygulanacak?

Türkiye’de orta öğretimi tamamlayan çocukların eğitim hayatındaki geleceklerini belirleyecek Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Corona virüsü salgını gölgesinde Cumartesi günü yapılacak. 81 ilde sokağa çıkma yasağının olduğu bu hafta sonu sınav için de özel önlemler uygulanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı’nın talimatıyla 81 ilde 20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan LGS ve 27 Haziran Cumartesi ile 28 Haziran Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde sokağa çıkma yasağı ilan edileceğini açıklamıştı. İçişleri Bakanlığı da valiliklere gönderdiği genelgeyle LGS’ye katılacak adaylar ve yakınları haricinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

YKS içinse 27 Haziran Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran Pazar günü de 09.30 ile 18.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesine göre, gerek LGS gerekse gelecek hafta sonundaki YKS sınavlarına girecek bir adayın sınav binasına ulaşımının toplu taşıma ile sağlanacak olması halinde, adayın bir yakını sokağa çıkma yasağına rağmen izinli kabul edilecek. Sınavlara özel araçla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

Sınava girecek adaylar, onların yakınları ve sınav görevlilerinin sınav merkezlerine ulaşımlarını sağlamak amacıyla şehir içi toplu taşımada herhangi bir aksama olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.

Daha önce şehirlerarası uçak ya da otobüs yolculuğu için biletlerini almış olanlar sokağa çıkabilecek ve yolculuklarını gerçekleştirebilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, fırın, unlu mamul üreticisi, kasap, bakkal, manav gibi iş yerleri açık olabilecek. Bu yerlerin yürüme mesafesinde olması, araç kullanılmaması ve zorunlu ihtiyaçların karşılanması şartıyla sokağa çıkılabilecek.

Nüfus müdürlükleri aday öğrencilere hizmet verecek

İçişleri Bakanlığı’na bağlı nüfus müdürlükleri, sınava girişte yeni kimlik gösterilmesi zorunluluğu sebebiyle, Cumartesi günü 07.00

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