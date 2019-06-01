LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı

Nevra UÇKAÇ/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'deki ortaokul son sınıf öğrencileri Liseye Giriş Sınavı'nda (LGS) ter dökerken, çok sayıda veli de okulun bahçesinde çocukları kadar heyecanlı saatler geçirdi.

Liseye geçiş için uygulanan 2019 LGS'ye hazırlanan öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan sınav giriş yerlerinde beklemeye başladı. İzmir'de de binlerce öğrenci merkezi sınav ile öğrenci alan ortaöğretim kurumları için yapılacak sınava polis kontrolünden geçerek girdi. Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulu'nda sınava girmek için bekleyen öğrencilere kalem, silgi ve şeker hediye edildi. 8'inci sınıf öğrencisi Dilara Kaman yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktığını belirterek çok heyecanlı olduğunu söyledi. Babası Mehmet Kaman ile birlikte okula gelen Kaman, istediği liseye gidebilmek için çok emek verdiğini dile getirdi. Sınav heyecanını yaşayan öğrencilerden Rümeysa Akıncı da "Bol bol ve düzenli çalıştım. Konu tekrarları yaptım ve testler çözdüm. Sabah uyandığımda çok heyecanlıydım. Hala kalbim çıkacak gibi. Sınava geç kalacağız diye çok korktum ama vaktinde geldik" diye konuştu.

VELİLER DAHA HEYECANLI

Öğrenciler, sadece 8'inci sınıflar için düzenlenen sınavda ter dökerken veliler de okul bahçesinde heyecanla çocuklarının çıkmasını bekledi. Kızının bu sınava iyi hazırlandığını anlatan anne Hatice Akıncı, "İnşallah başarılı olurlar ve emekleri boşa gitmez. Bu ilk sınavımız. Okulda girdikleri sınavlar farklı. Bu daha önemli. Bütün çocuklara başarılar dileriz" dedi. Baba Erol Kızılkuyu da, "Ben onlardan daha çok heyecanlıyım. Başarılı olmasını bekliyorum. Sınava girerken sakindi. İlk sınav heyecanımızı yaşıyoruz" diye konuştu. Okulun bahçesinde beklerken dua kitabı okuyan Ayşen Seyrek de yeğeninin sınavda olduğunu belirterek, "Ben halasıyım. Her şey hepsi için güzel olsun. Dua ettim. İstedikleri yere gelsinler diledim. Biraz heyecanlıydı" dedi. Babaanne Samiye Dönmez ise, "Babaannesi olarak hepsine başarılar diliyorum. Allah torunuma sağlıklı günler versin bunu diliyorum" diye konuştu.

İKİ SINAV YAPILACAK

İki oturum halinde düzenlenecek LGS'nin birinci oturumu saat 09.30'da ikinci oturumu ise saat 11.30'da yapılacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil, ikinci oturumda da Matematik ve Fen Bilimleri'nden sorular yöneltilecek. 60 dakika olan sayısal alan sınav oturum süresi 20 dakika uzatılarak 80 dakikaya çıkarıldı. Buna göre sınavın birinci bölümü 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci bölüm ise 40 soruluk sayısal alan testinden oluşacak ve 80 dakika süre tanınacak.