HABER

LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

SORULAR KOLAY GELDİ Liseye geçiş için uygulanan 2019 LGS'de ilk oturum tamamlandı.

LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)

SORULAR KOLAY GELDİ
Liseye geçiş için uygulanan 2019 LGS'de ilk oturum tamamlandı. Öğrenciler, birinci oturumda Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil sorularını yanıtladı.
Soruların beklediğinden kolay olduğunu söyleyen Emine Su, "Sınavım güzel geçti. Sorular beklediğimden daha basit çıktı. Geçen yılı düşünerek bu yıl için soruları çok zor bekliyordum ama basit oldu. Sürem de fazlasıyla yetti. Hatta baştan sona kontrollerimi bile yaptım" dedi. Türkçe sorularının kolay olduğunu ifade eden Tuğba Diker de "Din ve İngilizce'de bazı sorularda zorlandım. İnkılap Tarihi de kolaydı. Ben daha zor olacağını düşünmüştüm" diye konuştu. Sınavdan yüzü gülerek çıkan Gökay Güler, "Çok güzel geçti. Sorular epey basit geldi. Özellikle İnkılap Tarihi çok kolay geldi" dedi.
Hiç zorlanmadığını anlatan Tayla Bodur ise şunları söyledi:
"Sınavı 10 dakika erken bitirdim. Herkese kolay olması dezavantaj. Çünkü sıralama olacak. Sorular herkese kolay gelince sıram aşağı düşecek."
Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri'nden sorular yöneltilecek.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)
FOTOĞRAFLI

LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)LGS'de öğrenciler sınıfta, veliler bahçede heyecanlandı (2)

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı'Pençe Harekâtı'nda 6'ncı gün; sınıra 'Bora' sevkiyatı
Kimliğini unutan öğrenci LGS’ye giremediKimliğini unutan öğrenci LGS’ye giremedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

Süleyman Soylu müjdeyi duyurdu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Barışma teklifi reddedilince dehşet saçtı! 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Vahşet 5 kişiyi benzin dökerek yaktı

Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler Adana'da yakalandı

Bombalı eylem hazırlığındaydılar!

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.