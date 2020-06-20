LGS’de Ortak Kanaat: ''Matematik Soruları Zordu''

Yaklaşık 1 milyon 600 bin sekizinci sınıf öğrencisi, Corona virüsü pandemisi nedeniyle sınav tarihi iki kez değiştirilen LGS’ye (Liselere Geçiş Sınavı) girdi. 81 ildeki 18 bin 139 okulda yapılan merkezi sınavda ellisi sözel, kırkı sayısal olmak üzere doksan soru soruldu. Maskeyle girdikleri okullarda sınav sırasında maskelerini çıkaran öğrenciler, sınav sonrasında özellikle matematik ve fen bilgisi sorularının zorluğundan şikayet etti. Milli Eğitim Bakanı: ‘‘Sınav sağlıklı bir şekilde tamamlandı, sonuçlar 16 Temmuz’da açıklanacak’’ Sınav sırasında hiçbir sorun olmadığını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçların 16 Temmuz’da duyurulacağını açıkladı. Ziya Selçuk, ‘‘Okul binalarında aldığımız önlemlere saygı göstererek binaların dışında herhangi bir kalabalık oluşmaması için çaba harcayan, sorumlu, bilinçli, çözümcü ve bizimle işbirliği içerisinde olduğunu hissettiren tüm velilerimize de selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sınavın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında önemli katkı sunan İçişleri Bakanlığımıza ve Sağlık Bakanlığımıza, sürecin koordinasyonunu başından itibaren başarılı bir şekilde yürüten Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e, sürece büyük emek veren Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Milli Eğitim Bakanı, sokağa çıkma kısıtlamasına saygı gösteren vatandaşlara da teşekkür etti. Veliler de sınav stresi yaşadı İstanbul Fenerbahçe’deki Nurettin Teksan Ortaokulu’nun önünde çocuklarını bekleyen veliler, sınav salonundaki çocukları gibi dışarıda ter döktüler. Velilerden Serpil Üngel, ‘‘Corona pandemisiyle çok uğraştık. Testlerin daha az üniteden olması ‘iyi mi kötü mü olacak?’ bunu sınavdan sonra anlayacağız. Gönül isterdi ki her şey tam olsun. Böyle olmadı. Dün oğlumu stresten uzak tutmak için onu çok sevdiği arkadaşıyla buluşturdum, basket oynadı. Bütün gün sınav konuşmadık, o yoruldu uyudu, ben ancak gece yarısı dörtte uyuyabildim. Bir türlü sınav tarihinin belli olmaması, tarihin değiştirilmesi stres yarattı. Umarım istedikleri yerlere girerler’’ dedi. Sağlık çalışanı anne: ‘‘Pandemi nedeniyle çocuğuma yeterli desteği verememiş olmak beni rahatsız ediyor’’ Sağlık çalışanı olan Ayşe Kutluata da sınav tarihinin erkene çekilmesini doğru bulduğunu söylerken pandemi nedeniyle çocuğuyla yeterince ilgilemediğinden yakındı.

‘‘Ben sağlıkçıyım, aylardır pandeminin ortasındaydım. Bizi bu yüzden çok etkiledi. Çocuğuma verimli olmadığımı düşündüm. Ona yeterince destek olamamak beni bugün de rahatsız ediyor. Çok yalnız kaldı. Sınavın bir an önce olmasında fayda vardı. Çünkü çok etkileniyorlardı. Bizim için zor bir süreçti.’’ Keskin: ‘‘Biz üzerimize düşeni yaptık sıra çocuklarımızda’’ Çapa Ortaokulu’nda çocuklarını bekleyen velilerden Nuri Keskin ise çocuğunun sınav öncesi stresten uyuyamadığını anlattı. Turizm sektöründe çalışan Keskin, ‘‘Pandemi nedeniyle zorlu bir dönem geçirdik çocuklar evden dışarı çıkmadı bütün kurallara uyduk. Dışarıda inanılmaz bir kaos yaşanıyor bu korkudan dolayı dijital ortamda çalışmaya alıştık. Anne babalar olarak çocuklarımızın hiçbir şeylerini eksik etmemeye çalıştık biz üstümüze düşen görevi yaptık, sıra çocuklarda. Çocuk sabaha kadar heyecandan uyuyamadı. Onun kaygısına biz de ortak olmaya çalıştık. Yalnız ben sokaklarda pek bir kısıtlama görmedim. Tırlar kamyonlar vızır vızır gidiyor. Kısıtlama olacaksa adam gibi olsun’’ dedi.

Bir başka Ebru Fırıncı, çocukların psikolojisinin Corona sürecinden olumsuz etkilendiğini okulların kontenjanlarının arttırılması gerektiğini söylerken Derya Acar, zor koşullara rağmen iyi hazırlandığını dile getirdi. Çocuğu diyabet hastası olan anne: ‘‘Riskli gruptaki çocuklara neden bir düzenleme yapılmıyor?’’ Başkentte LGS sürecinde MEB ve Ankara Valiliği’nin belirlediği Fevzi Özbey Ortaokulu’nda basın mensuplarınca çekim yapılması izni verildi. LGS’nin Corona virüsü salgınında ülke genelinde yeniden artış gözlemlenen bir dönemde yapılması nedeniyle veliler endişeli görünüyordu. Özellikle kronik rahatsızlığa sahip öğrencilerin ebeveynleri, LGS için alınan önlemler konusunda merak içindeydi. Bu velilerden birisi de ismini paylaşmadı ancak diyabet rahatsızlığına sahip kızıyla ilgili sınav görevlileriyle kızının yanında yiyecekleri olan çantasının bulunması konusuna çözüm aradı. Anne, “Benim kızım tip 1 diyabet. Öncelikle riskler grubunda olan bir çocuk. Şimdi bilgi almaya çalışıyoruz. Mesela tek kişilik sınıfta girebileceğini söylemişlerdi. Şu an kalabalık bir sınıf içerisinde. Ne diyeyim? Mevzuatta tek başına girmesiyle ilgili bir şey yok ama öncelikle risk grubunda olduğu için bu pandemi döneminde böyle bir çalışma yapılabilirdi. Kalabalık sınıfta şu anda bu çocuk ama şekerini ölçmesi, gerekiyor. Gerekirse sınav sırasında insülin yapması gerekiyor. Mesela sınava yiyecek alınmaması kuralı var ama bu çocuğun ara öğün yemesi gerekiyor. Gerekli malzemeleri çantasına koyduk ama bir öğün yapması gerekirdi. Eğer içeride gerçekten önlem alınmıyorsa MEB’in bir sorunudur diyebilirim. Birazdan tekrar görüşeceğim” açıklaması yaptı.

Bu sırada okul görevlisi anne yanına gelerek, “Sıkıntımız yok hiç merak etmeyin. Tek sınıfa alamıyoruz mecburen arkadaşla beraber girecek” bilgisini verdi. Annesi yeniden yiyecek çantasını da sordu ama görevli o konuda olumsuz yanıt vererek, “Hayır, hayır onlarla ben ilgileneceğim. Yiyecek konusunda sizden hassasiyet bekliyorum” ifadesini kullandı. Dolayısıyla diyabet hastası öğrenci görevlilerce inisiyatif kullanılarak durama çözüm bulunmaya çalışıldığı görüldü. ‘‘Çocuklar pandemi nedeniyle sınava hazırlanırken psikolojik sıkıntı çektiler’’ Veliler psikolojik sıkıntıya dikkat çekti. Bir başka veli, kendisi de Türkçe öğretmeni olan Kadriye Altın ise, “İlk başlarda sıkıldılar ama çok da büyük bir sorun yaşamadılar. Dershane okul arasında koşturmaktan yoruluyordu çocuk. Evde daha iyi çalıştı gerek dershaneler gerek bakanlık online olarak ellerinden geleni yaptılar. İlk başlarda müfredat sorunu vardı ama sonradan detayları görünce çocuklar konuları görünce iyice çalıştılar. Önlemler gayet güzel, okulun kaç kere dezenfekte edildiğini gördüm” görüşünü paylaştı.

Ancak adını paylaşmak istemeyen bir veli ise, Corona virüsü kaynaklı sürece dikkat çekerek, “Çok zor oldu bize de çocuklara da. Psikolojimiz bozuldu hepimizin daha ne zorluk olabilir. Onu yapmayın bunu yapmayın. İyice bozuldu psikolojimiz. Valla okulda ne olduğunu bilmiyorum ne kadar olsa da korkuyoruz. Ertelenseydi iyi olurdu. Hepimiz gergin bir vaziyetteyiz. Belli bir zamanda ertelenseydi iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Allah’a emanetiz” tepkisini dile getirdi. Bir başka veli Kaan Kamberoğlu da, “Okuldan, disiplinden kopacak diye çok endişe ettik ama çocuklar ellerinden geldiğince çalıştılar, özel bir dönemdi çünkü herkes için geçerliydi. İnşallah güzel bir sonuç alır bütün çocuklar. Korkumuz oldu ama kurallara uyduğumuz için alıştık artık. İlk başta birinci dönem konularını için biraz endişemiz vardı ancak daha sonra yaptıkları için endişemiz kayboldu. Birinci dönemi yapmışalardı o doğru bir karardı. Önlemler gayet güzel bizi sokmuyorlar belli şeritlerden geçiyor, maske takıyorlar” dedi.

Öğrenciler en çok matematik sorularında zorlandıklarını söyledi Sabah 9.30’da başlayan sınav 12.50’de son buldu. Zor koşullarda sınava hazırlanan öğrencilerden kimisi soruları zor buldu kimisi yasaklı günlerde iyi hazırlandığını söyledi. LGS bitiminde VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı sınıf arkadaşları Irmak Özetçi ve Ekin Üstün’e göre sorular ne çok zor ne çok kolaydı. İki arkadaş, heyecanla dışarı çıktıkları için o anda sosyal mesafeye dikkat edemediklerini belirtse de artık aileleriyle tatile gitmeyi planladıkları için mutluydu. Öğrenci İbrahim Yücel, “Matematik bölümü zordu biraz. Beş soruyu boş bıraktım. Corona salgınında evde kapalı kalınca biraz uyku düzenim bozuldu, enerji birikimi oldu, ders çalışmam biraz aksadı. Sınavda yapabildiğimi yaptım” görüşlerini aktardı. Bir başka öğrenci Gülfem Naz Sevici de, sınavdaki soruları biraz zor bulduğunu belirterek, Corona virüsü salgını nedeniyle evde kaldıkları sürece çalışmasının kısmen olumsuz etkilendiğini anlattı. Ceylin Toprak da, sokağa çıkma yasağı nedeniyle LGS’ye hazırlığının olumsuz etkilendiğini söyleyenlerden birisiydi. Toprak, “Çok hazırlanamadım. Evde hep durduğum birazcık mutsuzdum, mutlu olmadığım için çok çalışamadım” diye konuştu.

Akçan: ‘‘Corona sayesinde daha yoğun çalıştım, sınavım iyi geçti’’ Bazı öğrenciler ise, Corona salgını dolayısıyla sokağa çıkma yasağıyla evde kalmış olmaktan dolayı mutluydu. Vedat Toprak Akçan, “Tam tersine yoğun şekilde çalıştım, okula gitme-dönme süresini ders çalışmaya aktardım. Sınavım iyi geçti, sonucundan mutluyum, rahattım” dedi. Ekin Demir de, “Sınavım iyi geçti, bence daha iyi oldu, çalışma vaktim arttı, evde çalıştım. LGS’nin bence ertelenmemesi iyi oldu” diye konuştu. Sınava 15 gün kala ayağını kırmış öğrenci Onur Uludağ ise, sınava girişinde, “Basketbol oynarken oldu. Bileğim kırıldı. 9 aydır da buna hazırlanıyorum. Girmem lazım sınava onun içinde bu şekilde geldim. Benim için zor olacak ama yapmam lazım. Önce bir lise tercihini alayım ona göre tercihimi yazacağım. Şu anda bir hedefim yok” dedi. Sınav bitiminde ise, “Sınıflarda sosyal mesafeye dikkat edilmişti, sıkıntı yoktu. 15 gün öncesinde basketbol oynarken bileğim kırıldı, ama daha öncesinde birikimim vardı, bir şeyler yaptım” ifadesini kullandı.