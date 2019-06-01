HABER

"LGS'de sayısal zorladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

LGS kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi - İlayda Kınacı: - "Sınav iyiydi ama biraz zorladı. En çok sayısalda zorlandım. Sözelden herkes geç çıktı ama sayısalda erken çıkmaya başladılar. Zordu galiba herkes için" - Kerem Ay: - "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum" - Bora Sönmez: - "Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava Başkentte katılan öğrencilerin çoğunluğu, ağırlıklı olarak sayısal sorularının kendilerini zorladığını söyledi.

İki bölüm halinde aynı gün uygulanan sınava Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu'nda giren adaylar, sınav çıkışı duygularını AA muhabirine anlattı.

Öğrenci Umut Güler, "İkinci oturum zordu ama birincisi basitti. Sonuçları bekleyeceğiz." derken, Can Kırlı da "Sınavım geneliyle iyiydi ama sayısalda zorlandım." ifadelerini kullandı.

İlayda Kınacı da, "Sınav iyiydi ama biraz zorladı. En çok sayısalda zorlandım. Sözelden herkes geç çıktı ama sayısalda erken çıkmaya başladılar. Zordu galiba herkes için." sözleriyle sınavı değerlendirdi. "Sözel kolaydı ama sayısal oldukça zordu." diyen Eylül Eyer ise sınav sonucunun iyi gelmesini beklemediğini dile getirdi.

Beyzanur Özbay, sözel bölümün kolay ama sayısal bölümün zor olduğunu belirtirken, annesi Filiz Özbay, "Dışarıda beklemek zordu, dua ettik. İnşallah verdikleri emeğin karşılığını alacaklar. Hepimizin umudu çocuklarımız, gurur duyuyoruz çocuklarımızla." dedi.

Kerem Ay da "Sınav güzeldi ama sayısal biraz zordu. İyi bir Anadolu lisesi bekliyorum." diye konuştu.

- "Bence çok kolaydı"

Sınava katılan adaylardan Kıvanç Özdemir ise genel kanının aksine sayısal sorularının kolay olduğunu söyledi. Özdemir, "Sorular tahmin ettiğimden daha kolaydı. Çok mutluyum. Dün 'hiç yapamayacağım sorular çok zor olacak' diye düşünüyordum ama bence çok kolaydı. Matematikten 4 boşum var, 16 soru yaptım. Umarım hepsi doğrudur." ifadelerini kullandı.

Enes Tolga Şahbaz da "Sınav çok güzeldi, basitti. Zor sorular vardı ama güzeldi. Bana göre sayısal daha basitti, sözel biraz daha zorladı." görüşünü paylaştı.

- "LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık"

Bora Sönmez de soruları, "Sözeller kolaydı, fen de gayet iyiydi. Matematikte biraz fazla boşum oldu, bazı sorular için aşırı zor diyebilirim. Onun dışında sınavım gayet iyi geçti. LGS sendromu diye bir şey kalmadı artık." sözleriyle değerlendirdi.

Öğrencinin babası Enver Sönmez de oğluyla beraber ders çalıştıklarını anlatarak, iyi bir sonuç beklediklerini, hayırlısını dilediklerini vurguladı.

Anne Şöhret Sönmez ise "Bu, bir senenin stresiydi. Gerçekten zor bir sene çocuklar için. Çok çalıştılar. Oğlumun bu gece sınava rahat bir şekilde girmesi bizim için büyük bir güzellikti." şeklinde konuştu.

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
Kuşadası'nda bayram hareketliliğiKuşadası'nda bayram hareketliliği
Samsat'ta 1500 çocuğa bayramlıkSamsat'ta 1500 çocuğa bayramlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adaylar Ankara İMKB Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu LGS meb

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Fenerbahçe'ye transfer şoku!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha!

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Ay, koç burcunda ilerliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halı saha yüzünden tartışmışlardı... O savcının görev yeri değişti

O savcının görev yeri değişti!

Son dakika FETÖ'cüler tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Tekneyle Yunanistan'a kaçarken yakalandılar!

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Trafikte son durum

Bayram tatili için yola çıkacaklar dikkat! Durma noktasına geldi

Ağrı'da işçileri taşıyan aracın geçişi sırasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İşçileri taşıyordu! Araç geçişi sırasında patlama

Son dakika Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.