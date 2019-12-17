LGS'de soruların sızdırılması davasında 2 öğretmene 1 yıl 8 ay hapis cezası

Yüksel KOÇ / İSTANBUL (DHA) LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS), sınav devam ederken soruların dışarıya çıkarılmasına ilişkin açılan davada öğretmenler Hilal A. ve Aynur K., "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldılar.

Geçen yıl 2 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavında sınav devam ederken soruları dışarıya sızdırmakla suçlanan öğretmenler Hilal A. ve Aynur K. hakkında açılan davanın ilk duruşmasında karar çıktı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hilal A. ve Aynur K. ile avukatları ve müşteki Ender Önkol katıldı.

ÖĞRETMENLER KENDİLERİNİ SAVUNDU

Savunmasını yapan sanık Aynur K., 21 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, "Sınavın sonlarına doğru öğrencilerin çoğu çıkmıştı. Salonda 4-5 öğrenci kalmıştı. Son 7-8 dakikada pek öğrenci kalmayınca ben de 10 sorunun 5 tanesini yanımda bulunan telefonla çekerek sosyal bilgiler öğretmeni olan F.G. isimli arkadaşıma gönderdim. O an pek çok kişiye dağıtacağını düşünemedim. Amacım ona bilgi vermekti. Çok büyük bir aptallık ettim, çok da pişmanım. Hiçbir maddi çıkarım, menfaatim olmamıştır. Tam tersine, bu olaydan sonra hayatım altüst oldu. Dilovası'na gönderildim. Ve orada çalıştığım gün boyunca her gün gidip geldim, bir gün bile aksatmadım" dedi.

17 yıldır öğretmenlik yaptığını söyleyen Hilal A. ise savunmasında, bu olaydan çıkar elde etmediğini belirterek beraatine karar verilmesini istedi.

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme kararını açıkladı. Kararda, sanıkların 2 Haziran 2018 tarihinde yapılan Liselere Giriş Sınavı sorularını sınav bitmeden sınav salonu dışında bulunan kişilere gönderdiğini, sınav süresi bitmeden bilinçli olarak soruların sınav salonundan dışarıya çıkararak görevi kötüye kullandıklarını belirtti.