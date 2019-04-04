"LGS'de sürpriz yok, iyileştirmeler var"

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin, "Ortaöğretim kurumlarına sınavla ve sınavsız yerel yerleştirmede genel olarak öğrencilere sürpriz olacak büyük değişikliklere gitmedik. Daha çok 2018 yılında sorun oluşturan alanlara odaklanarak iyileştirmeler yaptık." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına sınavlı ve sınavsız yerleştirmelerle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Özer, 1 Haziran 2019'da yapılacak sınavın kapsamında bir değişiklik olup olmayacağına ilişkin, "Sınav 2018 yılında olduğu gibi bu yıl da aynı gün ve iki oturum şeklinde uygulanacak. Yani her bir oturumda öğrencilere yöneltilecek soruların sayısında ve ders dağılımlarında hiçbir değişiklik yapmadık. Sadece sayısal alanda 40 sorunun sorulduğu ikinci oturumda cevaplama süresini 60 dakikadan 80 dakikaya çıkardık." diye konuştu. Özer, örnek olması açısından, 2018 Ekim sınavının her iki oturumunun da soru kitapçığını yayımlamaya başladıklarını belirtti.

Bu uygulamaya her ay devam ettiklerini ifade eden Özer, "Bu uygulama, hem öğrencilerimiz ve aileleri hem de okullarımız tarafından memnuniyetle karşılandı. Nisan ve mayıs aylarında da bu uygulamaya devam edeceğiz." dedi. - Anadolu liseleri kontenjanlarında artış Özer, "2019 yılı sınavla öğrenci alan okul sayılarında artış dikkati çekti. Bu artışı yaparken nelere dikkat ettiniz?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Fen liselerinde 2018'e göre okul sayısında değişiklik olmadı. Anadolu imam hatip liselerinde sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanında bir değişiklik olmadı. Sosyal bilimler liselerine 2019 yılında bir okul ilave edildi ancak kontenjanı hemen hemen aynı. Anadolu liselerinde ise illerimizde tarihi uzun yıllara dayanan ve bir geleneği yıllardan beri başarılı bir şekilde sürdüren okullarımızı imkan ölçüsünde proje okulu yaparak sınavlı okullar kapsamına soktuk. Mesleki ve teknik eğitimde 2023 Eğitim Vizyonu açıklandıktan sonra sektörle iş birliklerimizde çok önemli artış oldu. Bu kapsamda iş birliği protokolü olan mesleki ve teknik Anadolu liselerini proje okul kapsamına aldığımız için bu okullarımıza da sınavla öğrenci alacağız. Özetle, 2018 yılına göre sadece Anadolu lisesi ve mesleki ve teknik Anadolu lisesi kontenjanlarında değindiğim nedenlerle kontenjan artışları oldu."

- Sınav puanına okul başarı puanı eklenmiyor Mahmut Özer, merkezi sınav puanının hesaplanmasında okul başarı puanının dahil edilip edilmeyeceğine ilişkin de "Hayır. Merkezi sınav puanının hesaplanmasında bu bağlamda bir değişiklik yok. Yani, merkezi sınav puanının hesaplanmasına okul başarı puanı dahil edilmeyecek." ifadelerini kullandı. Merkezi sınav puanında eşitlik olması durumunda, yerleştirmede hangi ilave kriterlere bakılacağına ilişkin ise Özer, şu değerlendirmeyi yaptı: "Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde önce okul başarı puanı üstünlüğüne, eşitliğin yine sürmesi durumunda ise sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Eşitliğin yine devam etmesi durumunda sırasıyla okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliğine bakılacak. Eşitlik yine devam ediyorsa öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak." - "Sınavsız yerel yerleştirmede kriterler ve süreç iyileştirildi "