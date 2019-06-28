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LGS'de tam puan alan öğrencilere valilikten ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler için İstanbul Valiliği'nde ödül programı düzenlendi.  İstanbul Valisi Yerlikaya, öğrencilerin büyük başarı elde ettiğini belirterek, "Bir milyon 25 bin 607 kardeşimiz birbiriyle yarıştı.

LGS'de tam puan alan öğrencilere valilikten ödül

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/İSTANBUL(DHA) - LİSELERE Giriş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan öğrenciler için İstanbul Valiliği'nde ödül programı düzenlendi.
İstanbul Valisi Yerlikaya, öğrencilerin büyük başarı elde ettiğini belirterek, "Bir milyon 25 bin 607 kardeşimiz birbiriyle yarıştı. Sınav sonuçları belli oldu. Türkiye genelinde 565 kardeşimiz, sizin tabiriyle 'ful' çekti. İstanbul'umuzda ise 118 kardeşimiz 'ful' çekti" dedi.

"HEPİMİZE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN VASİYETİ BU"
Vali Yerlikaya, "Hepinizi tebrik ediyoruz, takdir ediyoruz. Sizinle gurur duyuyoruz. 'Başarı küçük de olsa ödülle pekişir' dedik. Bir hatıra olsun diye bu hediyeleri takdim ettik. Bu başarıya vesile olan sizleri sabırla yetiştiren öğretmenlerinize teşekkür ediyorum. Okul müdürleriniz ve fedakar eğitimcileri kutluyoruz. Tebriğin, takdirin en büyüğü anne ve babalarıdır. Sizlerden çok şey bekliyoruz. Siz, bizim ümidimizsiniz. İstanbul'u ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine taşıyacağız. Hepimize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vasiyeti bu. Bu nesilleri yürekten kucaklıyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Vali Ali Yerlikaya ve İl Milli Eğitim Müdür Levent Yazıcı öğrencilere hediyelerini verdi. Ödül programı, İstanbul Valiliği'nin önünde hatıra fotoğraf çekimiyle sona erdi. Çekim sonrası Vali Yerlikaya, fotoğraf makinesiyle basın mensupları ve velilerin fotoğrafını çekti.

(FOTOĞRAF)

LGS'de tam puan alan öğrencilere valilikten ödülLGS'de tam puan alan öğrencilere valilikten ödülLGS'de tam puan alan öğrencilere valilikten ödülLGS'de tam puan alan öğrencilere valilikten ödül

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