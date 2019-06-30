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LGS'den tam puan alan öğrencilere Validen sürpriz ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Gaziantep Valisi Davut Gül, LGS'de 500 tam puan alan öğrencileri evlerinde ziyaret etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Gül, öğrenciler Lela Nisa Coşkun, Erhan Yenidoğan, Betül Soydinç, Ömer Faruk Öztürk, Ecenur Kızıklı, Hatice Kübra Durur, Zehra Dilanur Uçan, Mehmet Yusuf Ay, Serkan Öz ve Irmak Şen’i ayrı ayrı ziyaret edip sohbet etti.

Gül ayrıca, başarılı öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Gül, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, verilen her emeğin bir gün mutlaka karşılık bulacağını ifade etti.

Gül, Gaziantep'in eğitim anlamında her geçen gün daha da iyiye gittiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İl genelinde 17 öğrencimiz liselere geçiş sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Öğrencilerimizin sevincini paylaşmak ve tebrik etmek için evlerinde ziyarette bulunduk. Şüphesiz ki öğrencilerimizin başarısında kendi azim ve gayretlerinin yanında öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, ailelerimizin çok büyük katkısı bulunuyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilimiz adına bu başarının artarak devam etmesini temenni ediyorum."

Gül ayrıca, başarı gösteren öğrencilerin nezdinde sınava giren tüm öğrencilere mesaj göndererek, her ne kadar öğrencilerin hayatında önemli bir yeri olsa da sınavların tek kıstas olarak görülmemesi gerektiğinin de altını çizdi.

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Gaziantep Gaziantep Valisi Davut Gül LGS ziyaret

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