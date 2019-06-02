LGS’ye hastane odasında girdi

Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) 1 hafta kala 3. kattaki evlerinin balkonundan düşen 8. sınıf öğrencisi Dicle Altaş, yapılan başvuru sonucunda hastane odasında gözetmenler eşliğinde sınava girdi.

Diyarbakırlı Dicle Altaş LGS’ye bir hafta kala 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü. Vücudunun birçok yerinde kırık ve ezilme olan Vali Kurt İsmail Paşa Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Altaş, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Altaş’ın sınava 4 gün kala hastaneden sınava girmek için yaptığı başvuru Milli Eğitim Bakanlığınca olumlu sonuçlandı. Altaş, hastane kuryesi, sınav görevlileri ve güvenlik güçlerinin ayağına gitmesiyle sınava tabi tutuldu.

