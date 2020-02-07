Li Venliang: Vuhan'daki virüsü duyuran doktorun ölümü ülkede tepkilere yol açtı

Weibo'da en fazla paylaşılan etiketler "Vuhan hükükmeti D.r Li Venliang'a bir özür borçlu" ve "İfade özgürlüğümüzü istiyoruz" oldu.

Ülkedeki yolsuzlukla mücadele birimi, konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Bunun üzerine polis tarafından "yanlış yorumlar yapmaması" konusunda uyarılmış ve söylenti yaymakla suçlanmıştı.

Aralık ayında diğer doktorlarla bir mesaj paylaşan Venliang, virüsün daha önce salgına yol açan SARS virüsüne benzediğini söylemişti.

İki etiket de kısa süre içinde sansürlendi. BBC bugün Weibo'da bu etiketlerle arama yaptığında silinmemiş yalnızca birkaç paylaşım kaldığını gördü.

Onlardan birinde "Bu bir kahramanın ölümü" ifadeleri yer aldı.

Çin hükümeti virüse karşı izlenen politikada hatalar yapıldığını kabul etmişti.

Koronavirüs bugüne kadar Çin'de 636 kişiyi öldürdü, 31 bin 161 kişide tespit edildi.

Çin sitesi Pear Video'ya göre Dr. Li'nin hamile eşi Haziran'da bebeklerini doğuracak.

Analiz: Dev bir siyasi felaket

Stephen McDonell, Pekin

Dr. Li Venliang'ın ölümü bu ülkede pek çok kişi için üzücü bir olaydı. Çin hükümeti için ise dev bir politik felaket oldu.

Bu ölüm Çin Devlet Başkanı Şi Jinping liderliğindeki yönetim ve kontrol sisteminin en kötü yanlarını ifşa etti.

Komünist Parti'nin bunu görmemesi için kör olması lazım.

Eğer bir salgına verdiğiniz tepki, bunu ilk fark eden doktoru polislerle taciz etmekse sisteminizde büyük bir sorun var demektir.

Kentin belediye başkanı, Çin halkının erişmeye hak ettiği bilgileri paylaşmak için merkezden onay almak zorunda olduğunu söylemişti.