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Li Venliang: Vuhan'daki virüsü duyuran doktorun ölümü ülkede tepkilere yol açtı

07.02.2020 10:51 | Son Güncelleme

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsü teşhis ederek meslektaşlarına yönelik ilk uyarıyı yapan doktor Li Venliang'ın ölümü ülkede tepkilere yol açtı. Çin sosyal medyasında en fazla paylaşılan etiketler "Vuhan hükükmeti D.r Li Venliang'a bir özür borçlu" ve "İfade özgürlüğümüzü istiyoruz" oldu. İki etiket de kısa süre içinde sansürlendi.

Li Venliang: Vuhan'daki virüsü duyuran doktorun ölümü ülkede tepkilere yol açtı

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüsü teşhis ederek meslektaşlarına yönelik ilk uyarıyı yapan doktor Li Venliang'ın ölümü ülkede tepkilere yol açtı.

Dr. Li, virüsü Vuhan'da çalıştığı hastanedeki diğer hastalardan kapmıştı.

Aralık ayında diğer doktorlarla bir mesaj paylaşan Venliang, virüsün daha önce salgına yol açan SARS virüsüne benzediğini söylemişti.

Bunun üzerine polis tarafından "yanlış yorumlar yapmaması" konusunda uyarılmış ve söylenti yaymakla suçlanmıştı.

Ölümünün ardından, Çin'de kullanılan sosyal medya sitesi Weibo'daki yas paylaşımları kısa süre sonra öfke dolu paylaşımlara dönüştü.

Kullanıcılar hükümeti virüs hakkındaki bilgileri gizli tutmaya çalışmak ve virüsün ciddiyetini hafife almakla suçladı.

Dr. Li'nin ölümü, Çin'deki ifade özgürlüğünün de sorgulayan paylaşımlara yol açtı.

Ülkedeki yolsuzlukla mücadele birimi, konuyla ilgili bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

Weibo'da en fazla paylaşılan etiketler "Vuhan hükükmeti D.r Li Venliang'a bir özür borçlu" ve "İfade özgürlüğümüzü istiyoruz" oldu.

İki etiket de kısa süre içinde sansürlendi. BBC bugün Weibo'da bu etiketlerle arama yaptığında silinmemiş yalnızca birkaç paylaşım kaldığını gördü.

Onlardan birinde "Bu bir kahramanın ölümü" ifadeleri yer aldı.

Çin hükümeti virüse karşı izlenen politikada hatalar yapıldığını kabul etmişti.

Koronavirüs bugüne kadar Çin'de 636 kişiyi öldürdü, 31 bin 161 kişide tespit edildi.

Çin sitesi Pear Video'ya göre Dr. Li'nin hamile eşi Haziran'da bebeklerini doğuracak.

Analiz: Dev bir siyasi felaket

Stephen McDonell, Pekin

Dr. Li Venliang'ın ölümü bu ülkede pek çok kişi için üzücü bir olaydı. Çin hükümeti için ise dev bir politik felaket oldu.

Bu ölüm Çin Devlet Başkanı Şi Jinping liderliğindeki yönetim ve kontrol sisteminin en kötü yanlarını ifşa etti.

Komünist Parti'nin bunu görmemesi için kör olması lazım.

Eğer bir salgına verdiğiniz tepki, bunu ilk fark eden doktoru polislerle taciz etmekse sisteminizde büyük bir sorun var demektir.

Kentin belediye başkanı, Çin halkının erişmeye hak ettiği bilgileri paylaşmak için merkezden onay almak zorunda olduğunu söylemişti.

Şimdi de gündem değiştirmekle görevlendirilen insanlar 1,4 milyar Çinliye Dr. Li'nin ölümünün Komünist Parti'nin acil durumlardaki politikalarını tam olarak yansıtmadığını söyleyecek.

Oysa böyle dönemlerde açıklık hayat kurtarabilirken bu tür kısıtlamalar ölümlere yol açabilir.

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