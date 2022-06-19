Liam Payne'in eski sevgilisi Aliana Mawla flaşların azizliğine uğradı!

Liam Payne'in eski sevgilisi Aliana Mawla tarzıyla dikkat çekti. Miami'de görüntülenen ünlü isim iddialı bir elbise tercih etmişti. Siyah vücudunu saran elbisesiyle görüntülenen Mawla flaşların azizliğine uğradı.

Akşam yemeği çıkışı görüntülenen Mawla flaşlar patlayınca zor anlar yaşadı. Siyah elbisesinin altına sütyen giymeyen ünlü modelin vücudunun detayları ortaya çıktı. Aliana Mawla bu durumu çok da umursamadı.

Aliana Mawla ve Liam Payne'in yeniden barışmaları da gündemde. İkiliye yakın kaynaklar ayrılıktan sonra da çiftin görüştüğünü iddia ediyor.



