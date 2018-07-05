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Liana Mendoza, plajda kıvrımlarını sergiledi

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.07.2018 13:57 | Son Güncelleme

34 yaşındaki İspanyol oyuncu Liana Mendoza, Santa Monica sahilinde kırmızı bikinisiyle kıvrımlarını sergiledi

Salma Hayek vucüt dublörü olan Liana Mendoza kırmızı bikinisiyle şovunu yaptı

Kırmızı bikinisiyle plajı yaktı

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İspanyol aktris Liana Mendoza tatilin tadını çıkarıyor!
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Güzel oyuncu tek başına gittiği Santa Monica plajında denizin keyfini çıkardı.
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Los Angeles doğumlu İspanyol asıllı oyuncu, neşeli halleriyle dikkat çekti.
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Mendoza, küçücük kırmızı bikinisiyle sahildeki meraklı bakışları üzerine çekmeyi başardı.
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Aktör ve yapımcı Jeremy Piven'in eski karısı olan Liana Mendoza, bugüne kadar pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde rol almıştı.
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1984 doğumlu oyuncu, son olarak "Hey Mr Postman" adlı komedi filminde rol almıştı.
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Filmin bu ay içinde ABD'de gösterime girmesi bekleniyor. Liana, oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda dublörlük de yapıyor. Mendoza, üniversitede psikoloji eğitimi almıştı, ancak kariyerini oyunculuk üzerine inşa etmek istedi.
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Anahtar Kelimeler:
Liana Mendoza Salma :Hayek

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