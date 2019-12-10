Liberman: "İsrail'de hükümet kurulamazsa bunun nedeni Netanyahu ve Gantz'ın egosudur"

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, yarın akşama kadar koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde bundan Başbakan Binyamin Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın sorumlu olacağını söyledi.

İsrail Meclisine hükümeti kuracak isim üzerinde anlaşması için tanınan süre daralırken, koalisyon görüşmelerine kilit role sahip İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu ve Gantz'a yüklendi.

Liberman, Netanyahu liderliğindeki sağ koalisyon hükümetine katılması için istediği bakanlığın kendine önerildiğini, ancak "İsrail'in çıkarları" için bu öneriyi reddettiklerini belirtti.

Netanyahu ve Gantz'ın dönüşümlü başbakanlıkta kimin önce koltuğa oturacağı konusunda anlaşamadığını, bu yüzden iki lider arasındaki koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını kaydeden Liberman, "24 saat içinde hükümet kurulamazsa bunun nedeni iki büyük parti Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı liderlerinin (Netanyahu - Gantz) egolarını bir tarafa bırakıp kimin önce başbakan olacağı konusunda anlaşamamalarıdır." ifadelerini kullandı.