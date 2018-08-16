KUDÜS (AA) – İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas'ın otoritesini, bölgede yaşayan halkı harekete geçirerek yıkma tehdidinde bulundu.
İsrail'in "Maariv" gazetesine konuşan Liberman, "Gazze'deki Hamas yönetimini devirmek için iki seçenek var: Ya birçok askeri kurban vererek Gazze'yi işgal etmek ya da orada bir 'Arap Baharı' havası yaratmak." dedi.
Liberman İsrail'in Hamasla değil Gazze halkıyla iletişime geçmeye önem verdiğine işaret ederek, "Gazzelilerin Hamas'a verdiği desteğin çok alt seviyelere düştüğünü" ileri sürdü.
İsrail'in sahadaki gelişmelere göre hareket ettiğini vurgulayan Liberman, Hamas ile İsrail arasında üçüncü taraflar aracılığıyla yürütülen müzakerelere ilişkin ise herhangi bir bilgisi olmadığını iddia etti.
Liberman, Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri "aç bırakmanın" kendi menfaatlerine olmadığını belirterek, "Dünyanın dört bir tarafında birçok girişim olduğu doğrudur. Ancak biz işleri kendi menfaatlerimize göre yönetiriz. Açıkça söylüyoruz, eğer barış ve sükûnet olursa bundan ilk yararlanacak olan taraf Gazze halkı olacaktır." ifadelerini kullandı.
İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in Savunma Bakanlığı'nın Gazze'ye yönelik politikalarını eleştirmesine de tepki gösteren Liberman, şunları kaydetti:
"Bazı siyasiler sloganik konuşmayı seviyor. Her bakan kendi sorumluluk alanıyla ilgilensin. Biz görevlerimizde herhangi kusurda bulunmayız."
İbrahim Kalın açıkladı: Türk lirası üzerindeki spekülasyon bertaraf edildi
İzmir'de halk otobüsünde gergin anlar! Polis memuru köpeğe ateş etti, vatandaşlar gitmesine izin vermedi
DGS 2018 sonuçları açıklandı! DGS 2018 sınav sonucu sorgulama
4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor
ABD Başkanı Trump'tan ekonomi yorumu: Her zamankinden daha iyi
AK Partili Bülent Turan'dan Muharrem İnce'ye tepki: Bu ne utanmazlık! Silin bu tweeti
Mısır mumyalarının formülü bulundu
İYİ Parti'de Meral Akşener'in A Takımı belli oldu
'Sanane para benim değil mi' dedi, polisleri bastonuyla kovaladı
Esrarı hala çözülemeyen Ebabil kuşu Erzurum'da bulundu!
Kardashian'dan kalça şov!
Okuyucu Yorumları 0 yorum