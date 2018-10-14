İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, sınırdaki gösterilerin devam etmesini gerekçe göstererek Gazze Şeridi'ne yakıt girişini durdurma kararı ülkesinde tepki çekti.

İsrail'in "Haaretz" gazetesinin haberine göre, İsrail emniyet birimi yetkilileri, Liberman'ın Gazze Şeridi'ne yakıt girişini durdurma kararını eleştirdi.

Yetkililer, Hamas'a baskı yapılması ve yakıt girişinin engellenmesi durumunda Gazze'deki insani durumun daha da kötüleşeceğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Liberman, 12 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yakıt tedarikini durdurma talimatı vermişti.

Liberman, Gazze sınırındaki olaylar devam ederken İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini kabul etmesinin mümkün olmadığını söylemişti.

"Haaretz" gazetesi 4 Ekim'de yayınlanan haberinde Katar'ın "elektrik santrali için yakıt alımını finanse etmeyi" öngören bir anlaşma imzalandığını belirtmişti.

Haberde ayrıca Katar'ın yardımları ile Gazze'de günlük olarak verilen elektriğin 4 saatten 8 saate çıkarılmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

Bu kapsamda son bir haftadır yakıt yüklü tankerler Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye giriş yapmıştı.