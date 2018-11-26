Libertadores Kupası finalinin ertelenmesi

BUENOS AİRES (AA) - Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Libertadores Kupası finalinin ertelenmesine yol açan olaylara ilişkin, "Üzücü ve hayal kırıklığına uğradığımız bir hafta sonuydu." dedi.

Macri, Devlet Başkanlığı Sarayı Casa Rosada'da, Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich ve Adalet Bakanı German Garavano ile basın toplantısı düzenledi.

Mauricio Macri, geçen cumartesi günü oynanması planlanan Libertadores Kupası final maçının, River Plate taraftarlarının Boca Juniors oyuncularını taşıyan otobüsü taşlaması nedeniyle ertelenmesini değerlendirirken, "Üzücü ve hayal kırıklığına uğradığımız bir hafta sonuydu. Yıllardır Arjantin'e büyümenin ve gelişmenin fırsatlarını açan, dünyanın geri kalanıyla ilişki kurmamızı sağlayan bir seviyeye yükselmesine yardımcı olmak için çalışıyorum ancak bu hafta sonu yaşananlar bizim gösterdiğimiz çabaya hiçbir katkıda bulunmuyor." ifadesini kullandı.

Olaylar sonrasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getiren Macri, "Bunu yapanlar nasıl olur da birkaç saat içinde özgür kalabilir, anlamıyorum." dedi.