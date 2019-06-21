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Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen  Liberya bayraklı ‘Noble Globetrotter II’ adlı sondaj gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı’ndan geçen Liberya bayraklı ‘Noble Globetrotter II’ adlı sondaj gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Karadeniz’de bir süre kaldıktan sonra 18 Haziran’da geldiği Gemlik Limanı’ndan Malta’nın Valetta Limanı’na gitmek üzere yola çıkan 189 metre uzunluğundaki ‘Noble Globetrotter II’ adlı sondaj gemisi, Kilitbahir Köyü’nde, dağda bulunan ‘Dur yolcu’ yazısı ve ardından da Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi’ne açılmak üzere yol aldı.
Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye hareket eden Türkiye’nin son teknoloji ile donatılmış 229,6 metre uzunluğunda ‘Yavuz’ adlı sondaj gemisinin de bu akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı’ndan geçmesi planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçtiLiberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçtiLiberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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