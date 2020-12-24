Libido ne demek? Libido seviyesi ne anlama gelir?

Libido hem kadınlar için hem de erkekler için kullanılabilen bir terimdir. Libido kelime anlamı olarak insanın yaşama gücünü ve dürtülerini oluşturan cinsel içgüdü olarak tanımlanır. Libido düşüşü veya yüksekliği ise çeşitli problemlere neden olabilir.

Libido Nedir?

Libido ilk olarak ünlü bir nörolog olan Freud’un ortaya attığı bir terimdir. İnsanların doğuştan gelen iki tane dürtüsü olduğunu savunan ünlü bilim adamı, bu dürtülerin cinsellik ve saldırganlık olduğunu savunur. Her iki dürtünün de ilerleyen dönemlerde kontrol altına alınabileceğini söyler. Libido kelime anlamı olarak ilk kez Freud tarafından net bir biçimde ifade edilmiştir. Bu duyguların bilinçli olmasa dahi bilinç dışı insanların beyninde yer aldığı psikanalitik kuramcı olan Freud tarafından dile getirilmiştir.

Libido Nasıl Ortaya Çıkar?

Esasında libidonun ortaya çıkması doğuştan gelir. Bebek libidosuna ağız yolu ile doyum sağlar. Freud bu düşüncesinde bebeklerin doğdukları zaman yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi yolu ile libidolarının dengede kalabileceğini savunur. Karnı iyi doyurulmayan bir bebeğin mutlu ve huzurlu olması beklenemeyeceği gibi fazla doyurulan bir bebek de mutlu olmayacaktır. Bu nedenle yeterli ve dengeli doygunluk, bebeklerin ileriki yaşamlarını doğrudan etkileyecektir. Libido arttırıcı veya azaltıcı durumlar ise bebeklerin fiziksel ortamlarının yeterli olması ile doğrudan ilgilidir. Büyümeyle birlikte libido cinsel organlara doğru yönelime geçer. Ancak çocukluk döneminde bireyler bu duygularını bastırarak çeşitli karmaşalar yaşarlar. Yaşadıkları bu karmaşalar ise farklı duygular ile ortaya çıkar. Bu duygular erkek çocukların annesine kendini ispatlamak için babasına özenmesi ya da kız çocukların babasına kendini beğendirmek için annesi gibi davranması şeklinde ortaya çıkan davranışlardır. Freud tüm bunların cinsellik ile ilgili dürtülerden kaynaklandığını öne sürer. Libidonun tam olarak ne olduğunu kavrayabilmek için kelime anlamının dışında derin bir araştırma ve bilgiye dayanan kuramların sonucu olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.