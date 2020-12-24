Libido ne demek? Libido seviyesi ne anlama gelir?

Libido hem kadınlar için hem de erkekler için kullanılabilen bir terimdir. Libido kelime anlamı olarak insanın yaşama gücünü ve dürtülerini oluşturan cinsel içgüdü olarak tanımlanır. Libido düşüşü veya yüksekliği ise çeşitli problemlere neden olabilir.
Libido Nedir?
Libido ilk olarak ünlü bir nörolog olan Freud’un ortaya attığı bir terimdir. İnsanların doğuştan gelen iki tane dürtüsü olduğunu savunan ünlü bilim adamı, bu dürtülerin cinsellik ve saldırganlık olduğunu savunur. Her iki dürtünün de ilerleyen dönemlerde kontrol altına alınabileceğini söyler. Libido kelime anlamı olarak ilk kez Freud tarafından net bir biçimde ifade edilmiştir. Bu duyguların bilinçli olmasa dahi bilinç dışı insanların beyninde yer aldığı psikanalitik kuramcı olan Freud tarafından dile getirilmiştir.
Libido Nasıl Ortaya Çıkar?
Esasında libidonun ortaya çıkması doğuştan gelir. Bebek libidosuna ağız yolu ile doyum sağlar. Freud bu düşüncesinde bebeklerin doğdukları zaman yalnızca fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi yolu ile libidolarının dengede kalabileceğini savunur. Karnı iyi doyurulmayan bir bebeğin mutlu ve huzurlu olması beklenemeyeceği gibi fazla doyurulan bir bebek de mutlu olmayacaktır. Bu nedenle yeterli ve dengeli doygunluk, bebeklerin ileriki yaşamlarını doğrudan etkileyecektir. Libido arttırıcı veya azaltıcı durumlar ise bebeklerin fiziksel ortamlarının yeterli olması ile doğrudan ilgilidir. Büyümeyle birlikte libido cinsel organlara doğru yönelime geçer. Ancak çocukluk döneminde bireyler bu duygularını bastırarak çeşitli karmaşalar yaşarlar. Yaşadıkları bu karmaşalar ise farklı duygular ile ortaya çıkar. Bu duygular erkek çocukların annesine kendini ispatlamak için babasına özenmesi ya da kız çocukların babasına kendini beğendirmek için annesi gibi davranması şeklinde ortaya çıkan davranışlardır. Freud tüm bunların cinsellik ile ilgili dürtülerden kaynaklandığını öne sürer. Libidonun tam olarak ne olduğunu kavrayabilmek için kelime anlamının dışında derin bir araştırma ve bilgiye dayanan kuramların sonucu olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Libido Artırıcı Öneriler
Libido dönemsel olarak düşen ya da artış gösteren bir dürtüdür. İnsanlarda geçici dönemlerde bu tarz dengesiz durumların yaşanması normal kabul edilir. Libido uzun süreli düşükse bu durumda bir uzman ile görüşülebilir. Libido artırıcı önerilerden bazıları şunlardır;
- Öncelikle beslenmeye dikkat etmek gereklidir. Kaliteli ve sağlıklı besinler tüketerek libido dengesini sağlamanız mümkündür.
- Düzenli egzersiz sizi dinç tutacağı için libidonun artmasını sağlayacaktır. Egzersiz yaparken vücudun ihtiyaçlarını bilerek buna uygun bir egzersiz planı oluşturabilirsiniz.
- Erken uyanmak ve günü verimli geçirmek ruhsal anlamda huzur vereceği için libido artırmada etkili bir durumdur.
- Uyku kalitesi ve karanlık bir ortamda uyumak libido artırıcı etkenler arasında yer alır. Düzenli uyku yaşam kalitesini etkileyeceği için libidonun dengede kalmasında önemli bir etkendir.
Libido Düşüren Etkenler Nelerdir?
Libido düşüren şeyler yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek bireylerin genel anlamda oldukça huzursuz olmalarına neden olan durumlardır. Libido düşüren etkenleri şu şekilde sıralayabiliriz;
- Öncelikle paketli gıda tüketimi ve kalitesiz beslenme libido düşüklüğünde önemlidir. Kan şekerini ani yükseltip düşüren yiyeceklerin sıklıkla tüketilmesi libido düşüklüğüne neden olur.
- Alkol ve sigara tüketimi cinsel dürtüleri engelleyeceği için libido konusunda oldukça önemli bir dezavantajdır. Bu nedenle hiç tüketmemek en sağlıklı olanıdır.
- Kronik rahatsızlıklar libido düşüklüğüne neden olur. Kalp hastalığı, böbrek rahatsızlığı veya nörolojik rahatsızlıklar libido düşüklüğünde etkilidir.
- Libido düşüren şeylerden bir de vitamin eksikliğidir. Özellikle D vitamini eksikliği halsizlik ve çabuk yorulma gibi etkilere neden olduğu için libido düşüşünde önemli bir husustur.
- Libidonun en yüksek olduğu dönemler gençlik ve orta yaş dönemleridir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte libido düşüşünün yaşanması uzmanlar tarafından normal kabul edilir.
- Kadınlarla libidonun düşmesinde en çok rastlanılan durumlardan birisi gebelik ve doğumdur. Bu dönem kadınların bedenlerini oldukça yoran dönemler olduğu için libido düşüşü normaldir ve dönemseldir.
Libido Seviyesi Nasıl Dengede Tutulur?
Libido seviyesi dönemsel olarak düşüş veya artış gösterebilir. Ancak bu iniş çıkışlar bireyleri olumsuz etkiler. Bu nedenle libido seviyesini dengede tutmak için dıştan gelen etkilerden korunmak gereklidir. Peki libido seviyesi nasıl dengede tutulur?
- Mevsimsel değişiklikler libido seviyesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle mevsimsel etkilerden kurtulmak için vitamin kullanımına dikkat etmek önemlidir.
- Ayrıca direnç artırıcı besinler tüketmek libido seviyesinde önemli bir rol oynar. Kuruyemiş tüketimi enerji artırımı sağlayacağı için etkili bir yöntemdir.
- Tatlı tüketimi yerine meyve ve kuru meyvelerden yararlanmak kaliteli beslenmeyi sağlayacağı gibi libido dengesi konusunda da önemli bir husustur.
- İştahsız bireylerin libido seviyelerinin normal yemek yiyenlere göre daha düşük olduğu gözlenmiştir. Bu sebeple beslenmeye dikkat edilmelidir.
- Libido dengesinde ruh sağlığı da önemli bir etkendir. Ani duygu durumları dengenin bozulmasına neden olabilir. Bu nedenle ruhsal olarak zor dönemlerde ruhu rahatlatıcı meditasyon, yoga gibi sporlara yönelmek etkili olur. Ayrıca düzenli yürüyüş ruh sağlığına iyi gelen sporlardandır.
- Eşinizle ya da partnerinizde kaliteli vakit geçirmeniz libido seviyesini yüksek tutan unsurlardandır. Ortak bir aktivite yapmak ya da birlikte bir akşam yemeği yemek duygusal anlamda iyi gelir.
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