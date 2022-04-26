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Libidoyu anında harekete geçirmenin en kolay yolu

26.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellikle ilgili en önemli konulardan biri libidodur. Cinsel isteksizlik çağımızın en büyük sorunlarından biri olarak çiftlere zor anlar yaşatıyor. Libidoyu artırmanın doğal yolları olduğu kadar başka yolları da var. Uzmanlar mutlu bir seks hayatı için ilişkinizde yapacağınız küçük değişimlerle harikalar yaratacağınızı söylüyor.

Libidoyu anında harekete geçirmenin en kolay yolu

Cinsel isteği artırmak, aktif olarak seks hayatı olan herkesin en büyük isteği. Cinsel isteği artırmak için ilaçlar, doğal yöntemler, bazı yiyecekler var. Bazıları bilimsel olarak kanıtlandı bazıları ise kulaktan kulağa yayılan bir efsane olarak kaldı. Uzmanlar, cinsel isteği harekete geçirmeyi sağlayacak bazı ufak ipuçları verdi.

İLİŞKİ TERAPİSTİNDEN ÖNERİLER

İngiltere’de YouGov tarafından yapılan araştırmaya göre, çiftlerin sadece dörtte biri her hafta cinsel ilişkiye giriyor. 44 yaşına gelindiğindeyse çiftlerin neredeyse beşte biri hiç cinsel ilişki kurmuyor. Peki seks hayatını renklendirmek için ne yapmak gerekiyor? İşte ilişki terapistlerinden öneriler...

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Seks ve ilişki uzmanı Susan Quilliam, seksi iç çamaşırlarının, çoğunlukla sizi duygusal olarak uyarabilecek pürüzsüz veya yumuşak malzemeden yapıldığını söylüyor. Libidoyu harekete geçirmek için daha çok seksi iç çamaşırı giyilebileceği yönünde tavsiyede bulunuyorlar.

PİLATES SADECE PİLATES DEĞİLDİR

Sağlıklı vücut, sağlıklı zihin, sağlıklı cinsel yaşam birbirini tamamlar. Libidonuzu, yani cinsel isteğinizi hızlı bir şekilde artırmayı umduğunuzda, pilates aklınıza gelen ilk şey olmayabilir, ancak sadece biraz esneme, kanın cinsel bölgelere akışını hızlandırabilir.

Pilates eğitmeni Rebecca Convey, "Pilates size yalnızca daha güçlü bir vücut oluşturmak için gerekli araçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda yatak odasında gerekli olan daha güçlü bir karın ve pelvik taban da dahil olmak üzere, vücudunuzla daha olumlu bir ilişki kurmanıza yardımcı olur" diyor.

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Eğitmen, cinsel isteği harekete geçirecek hızlı bir endorfin (mutluluk hormonu) salınımı için tek bacak esnemesini öneriyor. Bunun için sırt üstü yatın ve karın kaslarınızı içeri çekerken dizlerinizi göğsünüze çekin.

HER ŞEY GÖZLERDE BAŞLAR

Eşinizle gözlerinizin ilk kez nasıl buluştuğunu hatırlıyor musunuz? Küçük bir "göz seksi" sayesinde, ilişkinizin başlarındaki heyecanı yaratın ve isteğinizi artırın.

Seks ve ilişki uzmanı Susan Quilliam, "Bir göz teması, aranızdaki fiziksel bağı yeniden kuracak, vücudunuza ve kalbinize sevgi dolu bir çift olduğunuzu hatırlatacaktır" diyor ve ekliyor: “Libido, duygusal yakınlıkla gelişir.”

SEKS SADECE VARIŞ NOKTASI DEĞİL, BİR YOLCULUK

Orgazma öncelik vermeme fikri biraz tuhaf gelebilir ama uzmanlar önceliğin iyi bir seks olduğunu söylüyor. Sizin için orgazma ulaşmak o kadar sık olmayan bir şeyse, özellikle baskı altında hissedebilirsiniz.

Bir araştırmaya göre, cinsel ilişki esnasında erkeklerin yüzde 42’si, kadınların ise yüzde 35’i orgazma ulaşmayı ana hedef haline getiriyor. Erkeklerin yüzde 75’i her ilişkide orgazma ulaşırken, bu oran kadınlarda yüzde 28.

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Bu yüzden “İnatla büyük orgazmın peşinden gitmek yerine kendinizi rahat bırakmayı deneyin” diyor Susan Quilliam, “Unutmayın, seks sadece varış noktası değil yolculukla ilgilidir!”

Quilliam ayrıca, orgazmik seksin zihinden uzaklaştırılmasının, yeniden ön sevişmeyi uyandırmaya odaklanmayı sağlayacağını söylüyor.


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