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Libidoyu artıran yiyeceklere yenileri eklendi! O yiyecek testis anlamına geliyormuş

16.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Libidoyu artıran yiyeceklere yenileri eklendi! O yiyecek testis anlamına geliyormuş

Hepimiz istiridye ve çikolatanın cinsel yaşama katkı sağladığını biliyoruz, ancak libidoyu artıran başka yiyecekler de olduğunu bilmekte fayda var. Örneğin avokadonun cinsel isteği artırması nedeniyle Aztekler'in evlenmemiş gençlere bu gıdayı yedirmemesi oldukça ilginç. İşte sizi hızlı bir şekilde havaya sokabilecek yeni yiyecek grubu.

Avustralyalı yazar Adam MacDougall, bu gıdaları tabağınıza koyduğunuzda onlara istediğiniz gibi hitap edebilir, isterseniz doğal viagra diyebilirsiniz diyor.

LİBİDOYU GÜÇLENDİREN ÜÇ GIDA

KARPUZ

Karpuz, kan akışını artırma konusundaki kabiliyetinden dolayı aslında cinsel uyarıcı hap olarak adlandırılmıştır ve bu tabi ki, uyuyan cinsel dürtülerinizi uyandırmak söz konusu olduğunda inanılmaz derecede önemlidir.

ACI MARUL

Acı marul, cinsel hormonlarımızı artıran yatıştırıcı ve analjezik özelliklerinden dolayı içinde sütlü bir sıvı olan Lactucarium içerir. Aslında, acı marul, ağrıyı hafiflettiği iddia edilen özellikleri nedeniyle genellikle “afyon marul” olarak adlandırılır.
Önemli Not: Karaciğer hastaları, sarılık hastalığına yakalananlar, basuru olanlar, böbrek rahatsızlığı çekenler acı marulu mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanmalıdırlar.

AVOKADO

Avokado, "testis" anlamına gelen Aztek kelimesinden türemiştir ve bir avokadonun şekline bakarsanız çok anlam ifade ediyorr. Avokado, sağlıklı bir kalbe ve iyi kan akışına sahip olmanızı sağlamak için harika olan tekli doymuş yağlarla doludur, bu da cinsel yaşam söz konusu olduğunda çok önemlidir.

Öte yandan fosil kayıtlarına göre avokadolar milyonlarca yıl önceden beri yetiştirilmektedir. Avokado kelimesi Azteklilerde testis anlamına gelmektedir. Aztekler avokadonun cinsel isteği artırdığını düşünüyorlardı, bu yüzden henüz evlenmemiş gençlerin avokado tüketmesi yasaklanmıştı.

'İşe yaramaz' demeyin, libidoyu artırın! Yatağa girmeden önce bunları tüketin'İşe yaramaz' demeyin, libidoyu artırın! Yatağa girmeden önce bunları tüketin


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Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
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