Libidoyu artıran yiyeceklere yenileri eklendi! O yiyecek testis anlamına geliyormuş

Avustralyalı yazar Adam MacDougall, bu gıdaları tabağınıza koyduğunuzda onlara istediğiniz gibi hitap edebilir, isterseniz doğal viagra diyebilirsiniz diyor.

LİBİDOYU GÜÇLENDİREN ÜÇ GIDA

KARPUZ

Karpuz, kan akışını artırma konusundaki kabiliyetinden dolayı aslında cinsel uyarıcı hap olarak adlandırılmıştır ve bu tabi ki, uyuyan cinsel dürtülerinizi uyandırmak söz konusu olduğunda inanılmaz derecede önemlidir.

ACI MARUL

Acı marul, cinsel hormonlarımızı artıran yatıştırıcı ve analjezik özelliklerinden dolayı içinde sütlü bir sıvı olan Lactucarium içerir. Aslında, acı marul, ağrıyı hafiflettiği iddia edilen özellikleri nedeniyle genellikle “afyon marul” olarak adlandırılır.

Önemli Not: Karaciğer hastaları, sarılık hastalığına yakalananlar, basuru olanlar, böbrek rahatsızlığı çekenler acı marulu mutlaka doktor tavsiyesiyle kullanmalıdırlar.

AVOKADO

Avokado, "testis" anlamına gelen Aztek kelimesinden türemiştir ve bir avokadonun şekline bakarsanız çok anlam ifade ediyorr. Avokado, sağlıklı bir kalbe ve iyi kan akışına sahip olmanızı sağlamak için harika olan tekli doymuş yağlarla doludur, bu da cinsel yaşam söz konusu olduğunda çok önemlidir.

Öte yandan fosil kayıtlarına göre avokadolar milyonlarca yıl önceden beri yetiştirilmektedir. Avokado kelimesi Azteklilerde testis anlamına gelmektedir. Aztekler avokadonun cinsel isteği artırdığını düşünüyorlardı, bu yüzden henüz evlenmemiş gençlerin avokado tüketmesi yasaklanmıştı.



